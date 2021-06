Een trouwfeest zoals vroeger mag weer: 'Maar we worden overspoeld met vragen'

'Kunnen we langs komen om jullie trouwlocatie te bekijken, willen jullie ons een offerte sturen of kunnen wij ons trouwfeest nog aanpassen', zijn wat van de vragen die binnenkomen. Maar ook: 'Wat betekent het voor ons feest als de helft van ons gezelschap zich niet wil laten testen', is een vraag die Hilgersom krijgt.

Ook Hilgersom zelf heeft nog veel vragen. 'Denk bijvoorbeeld aan de toegangscontrole met QR-codes die we moeten uitvoeren. We zijn nog niet goed bijgepraat', zegt hij. 'Dinsdag hebben we een bespreking met ons hele team van specialisten en weten we meer. Woensdag willen we dan iedereen terugbellen.'

Reno Hilgersom van 'Het Wapen van Zoetermeer'

Voor deze maand weinig gepland

De afgelopen twee jaar waren pittig voor de evenementenlocatie. 'Of we waren gesloten, of open, maar dan konden we alleen een sobere trouwceremonie voor maximaal dertig personen faciliteren. Denk aan het ja-woord met een drive-in-receptie', zegt Hilgersom. 'Bezoekers krijgen dan een koffie en een klein gebakje terwijl ze in de auto moeten blijven en dat is het.'

Voor de maand juli staan er nog niet veel bruiloften gepland. 'Een bruiloft plan je ruim van tevoren en in maart of april wist niemand nog dat de maatregelen nu zouden versoepelen. April, mei en juni is normaal gesproken het trouwseizoen en dat zijn we kwijt. Maar voor de maanden augustus en september verwacht ik wel wat boekingen.' Toch is de eigenaar er nog niet gerust op.

Groot feest gaat toch niet door

'November is de maand waarin we normaal veel boekingen hebben voor veertig- en vijftigjarige huwelijksfeesten. Deze mensen komen ook dit jaar niet. Wat als in de winter het coronavirus weer opbloeit? Daar piekert Hilgersom wel over. 'Ook bedrijven blijven voorzichtig. In november stond er een groot feest van 500 man voor de personeelsvereniging van de gemeente Zoetermeer gepland, maar dat is anderhalve week geleden uit de agenda gehaald. Stel dat er toch iemand corona heeft, dan ligt de komende dag een groot gedeelte van het bedrijf plat. Dat risico wil niemand lopen.'