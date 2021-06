Man stalkt burgemeester Gouda met bloemen, tompouce en tientallen bedreigingen

Een 53-jarige man uit Gouda krijgt een voorwaardelijke taakstraf voor het sturen van tientallen berichten met bedreigingen naar burgemeester Pieter Verhoeve, een wethouder en de gemeentesecretaris van Gouda. Ook liet de man tompoucen en bloemen bij hen thuis bezorgen en kwam bij hen aan de deur. Dat deed hij zichzelf had wijsgemaakt dat de gemeente hem duizenden euro's schuldig was. De man moet zich van de rechter ook laten behandelen.

Al drie jaar lang stuurt de Gouwenaar geregeld berichten naar de drie gemeentebestuurders. Hij dacht de gemeente op deze manier te kunnen dwingen om hem duizenden euro's te betalen. De berichten bevatten teksten als 'wel betalen is voorlopig geen escalatie of niet betalen is wel keiharde escalatie'. Ook schreef hij voor eigen rechter te gaan spelen of de voorpagina van de krant te gaan halen.

'De wethouder zal ik eens op zijn bek (laten) rammen, de honden of de geitjes van de gemeentesecretaris ga ik speciaal geprepareerd voedsel (laten) voeren', waren andere bedreigingen die de 53-jarige man deed.

Stalking en ambtsdwang

Volgens de officier van justitie heeft de Gouwenaar zich schuldig gemaakt aan stalking en ambtsdwang. Dat is een ambtenaar proberen te dwingen iets te doen of te laten. 'Het gaat er in deze zaak niet over wie gelijk heeft in de juridische strijd tussen een burger en de overheid. In dit geval is de verdachte op de stoel van de rechter gaan zitten en heeft overheidsambtenaren in persoon betrokken in zijn strijd', zegt de officier van justitie.

De officier vond het een ernstig feit, maar zag niet veel in een onvoorwaardelijke straf: 'Het gaat er vooral om voor verdachte en anderen de grens te markeren.' Daarom eiste hij een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur met als voorwaarden: meldplicht bij de Reclassering, het ondergaan van een behandeling en een contactverbod met genoemde personen. De politierechter ging daar in mee.

LEES OOK: Diana wil af van haar stalkende ex: 'Je hebt me mijn leven en werk onmogelijk gemaakt'