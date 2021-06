Ook Ed Maas en Jeroen Lentze trekken zich terug uit overnamestrijd ADO

De vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze hebben zich definitief teruggetrokken als kandidaat voor de overname van ADO Den Haag. De ervaringen met de directie van de club hebben volgens hen tot deze beslissing geleid. 'We zijn uit de race', zegt hun woordvoerder. 'We hebben de conclusie getrokken dat we door de directie zijn afgewezen. Dus we wensen de andere kandidaat veel succes.'

Die andere kandidaat is de uit Voorburg afkomstige ict-zakenman Ad Nederlof van de Vanad Group. Net als Maas en Lentze deden, probeert ook hij de aandelen van ADO te verwerven. Hij is hierover in gesprek met advocaat en curator Jeroen Reiziger die door de rechtbank is aangewezen om ADO in veilig vaarwater te krijgen.

De afgelopen tijd hadden Maas en Lentze, opererend onder de naam Het Haags Collectief, al grote twijfels over de gang van zaken. Een belangrijke reden daarvan was dat beide vastgoedondernemers vanuit verschillende kanten hadden begrepen dat de directie van de club er de voorkeur aan geeft om met Nederlof in zee te gaan. 'Wat zou jij doen als je door iemand wordt afgewezen', aldus de woordvoerder. Ze erkent dat zij en Het Haags Collectief natuurlijk op een andere afloop hadden gehoopt. 'Wij zijn vooral erg verbaasd hoe de directie iedereen heeft weggejaagd.'

Nog maar één kandidaat

Als de situatie blijft zoals deze nu is, is Nederlof de enige nog overgebleven overnamekandidaat. Een week geleden waren er nog vier partijen in de race om ADO te kopen van de Chinese eigenaar United Vansen (UVS). Ook oud-speler en voormalig trainer Martin Jol behoorde hiertoe, net als de Amerikaanse investeringsmaatschappij World Soccer Holdings. Om uiteenlopende redenen trokken zij zich terug.

