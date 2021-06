Haagse PvdA wil docenten naar stad lokken met voorrang bij huurwoning

Een eigen parkeerplek, een 'grotestadsbonus' en voorrang op een huurhuis: als het aan de Haagse PvdA ligt is dat de manier om het nijpende lerarentekort in de stad aan te pakken. De afgelopen jaren is het lerarentekort steeds verder toegenomen, in Den Haag tot bijna vijfhonderd docenten. De PvdA wil harde maatregelen nemen om dat op te lossen.

Hoe dat moet gebeuren vertelt fractievertegenwoordiger Samir Ahraui bij radioprogramma West Wordt Wakker. 'We zien dat de situatie in Den Haag alleen maar nijpender wordt.' De partij kijkt naar succesverhalen uit in Amsterdam. Om docenten naar die stad te trekken wordt hen voorrang op een huurwoning en een zogenaamde 'grotestadsbonus' beloofd.

De Haagse PvdA voelt wel wat voor dat plan, zegt Ahraui. 'Wij hebben in Amsterdam gezien dat de maatregelen van de afgelopen jaren echt effect hebben gehad. Daarom denken we: kom op. Een beetje actie. Kijk naar wat andere steden doen en wat voor effect dat heeft gehad, en laten we dat in Den Haag ook doen', aldus de fractievertegenwoordiger.

Ondersteun pabo-studenten

Een ander voorstel heeft betrekking op mensen die wel docent willen worden, maar daar wellicht de mogelijkheden niet toe hebben. 'Er is zowel vanuit het rijk als de gemeente de afgelopen jaren gewoon te weinig geïnvesteerd om het vak van docent voldoende onder de aandacht te brengen', zegt Ahraui.

'Er zijn deeltijdstudenten die echt belemmering ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan mbo-studenten die wel de pabo willen doen, maar niet weten hoe ze het voor zichzelf moeten inrichten. Die mensen zou je moeten ondersteunen zodat ze die opleiding toch kunnen volgen.'

Onderwijs is eerste prioriteit

Hoe de ambitieuze plannen van de PvdA gefinancierd gaan worden is nog een raadsel. Maar de problemen zijn wat Ahraui en zijn fractie betreft te groot om er niet mee aan de slag te gaan. 'Dit probleem is zo nijpend', zegt Ahraui. 'Het kan zo’n groot effect hebben op Den Haag als we de kinderen in de stad niet het onderwijs kunnen geven dat ze nodig hebben. Het investeren in de toekomst van Den Haag, de kinderen, is de eerste prioriteit.'

Dat de plannen betekenen dat docenten van buitenaf wellicht voorgetrokken worden bij een huurwoning, is wat Ahraui betreft een van die investeringen. 'Zonder toekomst heb je ook geen stad, en dan heb je ook niks aan woningen. '

