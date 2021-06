Forse toename verkoop huisdieren via Marktplaats: Haagse dierenartsen slaan alarm

De dierenarts ziet in zijn praktijk bijna dagelijks dieren die via Marktplaats bij een broodfokker zijn gekocht. 'Vaak hebben ze wormen, maagdarmklachten, gewrichtsproblemen of bijvoorbeeld Parvo, een dodelijk virus. Zo'n diertje is gewoon echt niet goed.' Het valt hem zwaar deze dieren te helpen. 'Soms zijn ze niet te redden, zoals Jody.'

Jody was het herdershondje van Esther van de Merwe uit Westland. Zij kwam terecht bij dierenarts Van Leeuwen toen hij dienst deed als spoedarts. 'Het is heel naar om zo'n beestje door je handen te zien glippen', zegt Van Leeuwen. 'Die diertjes drogen uit, hebben vreselijke buikpijn en krijgen allemaal prikjes onder de huid die behoorlijk pijn doen.' Bij Jody bleek haar hele maagdarmstelsel aangetast te zijn. Ze was niet meer te redden en overleed tien dagen nadat Esther haar kocht van een aanbieder op Marktplaats.

Goedkoop is duurkoop

Veel mensen hebben in coronatijd via onder meer Marktplaats een hond gekocht. 'Omdat ze bijvoorbeeld niet lang wilden wachten', vertelt Van Leeuwen. 'Echte fokkers hebben vaak lange wachttijden. Deze handelaren bieden goedkoper en sneller een hond aan, puur om ermee te verdienen. Maar ook hierbij is goedkoop duurkoop', zegt hij. Esther kocht haar hondje Jody via Marktplaats voor 825 euro. Ze was binnen een week al 2000 euro aan zorgkosten kwijt. Volgens Van Leeuwen kost een hond van een fokker met een stamboom vaak rond de 1300 euro.

Marktplaats is dé plek waar mensen die niet perse geven om een hond met een stamboom hun zoektocht starten. 'Vaak zie je hele mooie en schattige foto's van pups', vertelt Esther. 'Zo kwam ik ook bij Jody uit. Ik zag haar en wilde haar bijna meteen al hebben.' Nu let Esther op allerlei details, zoals of de gefotografeerde honden op stro liggen. 'Honden horen gewoon binnen te leven. En ik kijk of de verkoper meerdere rassen verkoopt, dat is meestal geen goed teken', aldus Esther. Van Leeuwen beaamt dat.

Dierenarts van Leeuwen in zijn praktijk in Dierenkliniek Caressa in Den Haag

Tips bij de aanschaf van een hond

Om te voorkomen dat nog meer mensen een dier van een hondenhandelaar kopen, geeft Van Leeuwen graag advies. 'Als je een gezelschapsdier aanschaft, hoort deze gechipt en geregistreerd te zijn op die chip. Ook horen de dieren ingeënt en ontwormd te zijn', legt hij uit. De hond hoort ook een paspoort te hebben. Jody had een paspoort waarin stond dat ze uit Hongarije komt. Ook bleek ze jonger te zijn dan de eigenaar vertelde.

Dat is typerend volgens van Leeuwen. 'Hondjes horen bij de aanschaf minimaal 15 weken oud te zijn, omdat ze voor die tijd de hondsdolheidprik gehad moeten hebben. Bij een jonger diertje uit het buitenland kun je er vanuit gaan dat er iets niet klopt', zegt hij. 'Verder moet de hond naar je toe komen, een schoon snuitje hebben en alert zijn. Vertrouw vooral ook op je onderbuikgevoel. Je hoort meerdere malen langs te kunnen komen om te kijken. Neem niet perse je kinderen gelijk mee, om te voorkomen dat het een impulsaankoop wordt. Bekijk ook reviews op internet. Vaak kun je het terugvinden als die persoon al eens dieren heeft verkocht waar wat mee was.'

Meeste huisdieren in regio west

Omroep West deed een rondvraag onder tien dierenartsen in de regio. Allemaal zien ze sinds de coronatijd een toename van het aantal gezelschapsdieren (vooral honden en katten) die van broodfokkers komen. Bijna altijd zijn deze dieren aangeschaft via Marktplaats. Regio west heeft (inclusief de stad Den Haag) volgens de brancheorganisatie van huisdierenspecialisten de meeste hondenbezitters van het land. Dierenartsen merken dit, want zij hebben (mede door de broodfokdieren) overvolle spreekuren. Robert van Leeuwen, hoofd van dierenartsenkliniek Caressa in Den Haag, zou graag zien dat Marktplaats stopt met de verkoop van gezelschapsdieren. Omroep West vroeg Marktplaats om een reactie, maar heeft deze nog niet ontvangen.

LEES OOK: Steeds meer zieke puppy's door toename aanschaf bij broodfokkers