Prikplek voor Haagse ouderen in trek bij jongeren: 'Ik kom uit Amsterdam'

Veel jongeren zijn pas begin juli aan de beurt voor een reguliere vaccinatie. Dat is de eerste prik en de tweede staat gepland na de zomervakantie. Vrij reizen is er voor hen dus niet bij. Tenzij ze snel een prik halen en dan ook nog van Janssen, waarvan er maar eentje nodig is. 'Ik kom uit Amsterdam, maar ben een dagje uit met mijn moeder. Een vriend van me tipte me', zegt Tom. Samen met zijn broer Cas staat hij in de rij. Er is niet gevraagd naar hun woonplaats en het gezondheidsformulier is al ingevuld.

De broers Cas en Tom bij de prikplek in de Schilderswijk | Foto: Omroep West

De GGD merkt ook dat het erg druk is met studenten. 'Maar iedere prik is er eentje, dus we sturen niemand weg', zegt programmamanager Fieke Struijk. Als blijkt dat er jongeren uit de wijde omgeving in de rij staan, wordt het beleid toch aangescherpt. Twee meiden die op een leenscooter vanuit Delft zijn gekomen, worden aan de deur geweigerd. Hun vrienden wonen wel in Den Haag en mogen door.

'Schiet het doel niet voorbij'

Het programma is bedoeld om de vaccinatiegraad onder ouderen met een migratieachtergrond op te krikken. Nu er veel jongeren in de rij staan, vindt de GGD niet dat het zijn doel voorbij schiet. 'Dit is de tweede dag en het is nog te vroeg om te zeggen wat de verhouding is tussen ouderen uit de wijk en jongeren die langskomen', zegt Aukje Elzenga, projectleider van de GGD Haaglanden. 'Als het druk is sturen we jongeren uit andere plaatsen dan Den Haag weg, maar iedere prik is er eentje.' Dinsdagmiddag waren 65 mensen gevaccineerd. Het kleine centrum kan zo'n 250 mensen per dag aan.

Aukje Elzenga van de GGD | Foto: Omroep West

Het is dinsdag een heel gemêleerd gezelschap dat in het gezondheidscentrum binnenkomt. Fieke Struijk: 'Onze doelgroep bereik je niet via traditionele media. We moeten het hebben van mond-op-mondreclame, de imam, de apotheek noem maar op. Het moet gaan rondzingen.' Struijk geeft aan dat een imam uit de wijk heeft laten weten langs te komen met dertig mensen.

Nog een dag Schilderswijk

De prikplek in de Schilderswijk is tot en met woensdag open. Dan wordt zo'n zelfde locatie geopend in Transvaal. 'En zaterdag staat de prikbus op het Heeschwijkplein in Moerwijk', vult Struijk aan. 'In het Zuiderpark staan we zaterdag met een mobiele prikpost.' Officieel gaat het om een pilot van de GGD om te bekijken op welke manier de meeste mensen bereikt kunnen worden. Medewerkers houden er rekening mee nog minimaal een maand op deze manier te prikken. Of de methode tussentijds worden aangepast wordt nog bekeken.

