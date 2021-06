Telefonische oplichting kost inwoner Noordwijkerhout 1500 euro

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man wordt op 18 mei gebeld over de verdachte activiteit op zijn bankrekening en in overleg met de zogenaamde bankmedewerkster maakt hij de afspraak dat zijn pinpas diezelfde dag nog thuis zal worden opgehaald en wordt doorgeknipt. Dan kan er niks meer met zijn rekening gebeuren en hij krijgt snel een nieuwe pas, wordt hem voorgehouden.

Het slachtoffer vind het wel een vreemd verhaal, maar besluit toch te doen wat de vrouw aan de telefoon hem vraagt. Even later staat er iemand voor de deur die zijn pas meeneemt.

Geld opgenomen

Omdat via de telefoon de pincode al is ontfutseld, lukt het om 1500 euro op te nemen bij een geldautomaat aan de Nassaulaan in Lisse. De pinner is daarbij duidelijk in beeld. Deze man voldoet overigens niet aan de beschrijving van de man die bij het slachtoffer aan de deur is geweest. Het zou in dit geval dus betekenen dat deze criminelen in ieder geval met z'n drieën samenwerken.

De verdachte | Beeld: Politie

Herkent u hem?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem