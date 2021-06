Leidse burgemeester betreurt anti-bedelflyer: 'Had niet zo gemoeten'

Een flyer van de politie uit Leiden met daarop de tekst 'doordat u blijft geven, blijft de overlast in leven' heeft voor aardig wat boze reacties gezorgd. De flyers lagen bij de Jumbo supermarkt aan de Stationsweg vlakbij Leiden Centraal. Burgemeester Henri Lenferink zegt dat de flyers 'goed bedoeld' zijn. 'Het is alleen wel verkeerd op papier gekomen. Dat had zo niet gemoeten.'

'Stop met dehumaniseren van daklozen', is een reactie op Twitter. 'Dit is walgelijk. Punt uit', zegt een ander. Ze vinden dat de flyers te ver gaan, een mening die ook de lokale politiek lijkt te delen: 'We zijn een sociale stad en moeten dit soort zaken niet wegmoffelen', vertelt GroenLinks-raadslid Emma van Bree tegen mediapartner Sleutelstad.

Fractievoorzitter van de Leidse ChristenUnie Pieter Krol doet ook een duit in het zakje: 'In alle stukken presenteert het college zich maar wat graag als sociale stad. Maar als je dan dit ziet, is er nog veel werk te doen.'

Initiatief van een wijkagent

Volgens burgemeester Henri Lenferink, die inmiddels zelf het een en ander heeft uitgezocht, zijn de flyers geen officiële actie van de gemeente of politie. 'Het gaat om een initiatief van een Leidse wijkagent die de flyer op eigen houtje heeft gemaakt. Hij probeerde op die manier iets te doen naar aanleiding van klachten', vertelt hij.

In Leiden geldt sinds eind vorig jaar een bedelverbod in het centrum en gebieden rondom verschillende winkelcentra. Wethouder Marleen Damen (Zorg) geeft aan dat, hoewel er inderdaad een bedelverbod is opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV), het niet de bedoeling is dat daar campagne over wordt gevoerd.

Flyers teruggetrokken

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de flyers inmiddels niet meer bij de Jumbo liggen. 'Het tekstgebruik op de onlangs gebruikte flyer zou onterecht kunnen impliceren dat bedelen per definitie overlast geeft. De betreffende flyers zijn daarom teruggetrokken', aldus de woordvoerder.

In de omgeving van Leiden Centraal wordt met enige regelmaat melding gedaan van overlast van bedelaars. Sinds januari heeft de gemeente daar 21 bekeuringen en 9 officiële waarschuwingen gegeven. De politie heeft daar in totaal 25 bekeuringen uitgedeeld.