Supporters ADO kunnen gratis aandelen krijgen van overnamekandidaat Ad Nederlof

Voorwaarde is natuurlijk wel dat Nederlof erin slaagt om ADO te verwerven. De onderhandelingen hierover met advocaat en curator Jeroen Reiziger zijn nog volop gaande. Reiziger is eind mei door de rechtbank aangesteld om als herstructureringsdeskundige de club die in grote financiële problemen verkeert in veilig vaarwater te loodsen.

Tot voor kort waren er vier gegadigden, maar op de betreffende vennootschap van Ad Nederlof na zijn die inmiddels één voor één afgehaakt. Hierbij ging het om de bekende oud-speler en voormalig trainer Martin Jol en de Amerikaanse investeringsmaatschappij World Soccer Holdings. Maandag werd bekend dat ook het consortium van de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze zich heeft teruggetrokken.

Haagse supporters wilden al inspraak

Met het aanbod van Nederlof gaat een grote wens in vervulling van het Haags Supporters Collectief. Dit collectief kan rekenen op de steun van alle officiële supportersgroepen van ADO. Enkele maanden geleden is deze organisatie door een aantal enthousiaste aanhangers opgericht. Zij maken zich ernstig zorgen over de toekomst van hun club en hebben besloten om hier werk van te maken.

Dit heeft geleid tot een actie om draagvlak voor hun initiatief te creëren en om daarna geld in te zamelen. Toen er van de geste van Nederlof nog geen sprake was, hoopte het Haags Supporters Collectief dat het op een zeker moment zelf tien procent van alle aandelen zou kunnen kopen. Ook mikken de supporters op een zetel in de Raad van Commissarissen.

'Als supporters op afstand gehouden'

De Haagse supporters hebben zelf ook al 21.000 euro verzameld. Volgens Jean Paul Mallant en Mark Vos van het Haags Supporters Collectief is voor dit geld al een mooie bestemming gevonden: het gaat naar de jeugdopleiding van ADO. 'Als supporters zijn we in het verleden altijd op afstand gehouden', zegt Jean Paul Mallant. 'Dat willen we openbreken, we willen veel meer betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken.'

Mallant, Vos en anderen van het Haags Supporters Collectief volgen daarom het verloop van het huidige overnameproces. Ze spraken al met herstructureringsdeskundige Reiziger en met vertegenwoordigers van zowel HFC ADO Den Haag als het Amerikaanse World Soccer Holdings dat toen nog volop in de race was.

Idee omarmd

Een week geleden kwamen ook Ad Nederlof en Herman van Hemsbergen langs om over hun plannen te vertellen. 'Wat zij belangrijk vinden, is de betrokkenheid van de supporters', aldus Mallant. 'Dat sluit aan bij wat wij voor ogen hebben.'

Toen het Haags Supporters Collectief over de beoogde aankoop van een deel van de aandelen vertelde, kwam bij Mallant spontaan het idee op om Nederlof en Van Hemsbergen te vragen of ze misschien voor niets beschikbaar kunnen worden gesteld. 'Ik heb het geopperd toen we aan tafel zaten', vertelt Mallant. 'Daar moesten we allemaal om lachen. Maar ze zijn erover gaan nadenken en hebben het idee omarmd.'

Lees alles over de overname van ADO Den Haag in ons dossier