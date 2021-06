Voor het eerst in geschiedenis broeden zilverreigers in Nieuwkoopse Plassen

In het voorjaar tellen vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten de vogels die broeden in het gebied. Sommige kolonievogels, zoals de kokmeeuwen en de zeldzame purperreigers, worden sinds enkele jaren geteld met een drone. 'Dat werkt perfect', legt Eenink uit. 'De drone verstoort de vogels niet en wij krijgen de foto’s gewoon per mail toegestuurd. Op onze computer tellen we vervolgens de nesten, zonder er één over het hoofd te zien.'

Stiekem fantaseerden de boswachters over het spotten van een nest van grote zilverreigers. 'We hadden deze maand al enkele grote zilverreigers zien vliegen door het moerasgebied van 1500 hectare. Als je dat in de maand juni ziet, is er kans dat ze toch een nest zijn gaan bouwen. Toen we de plek van de grote zilverreigers hadden gevonden, bleek het niet één paartje te zijn, maar wel acht!', vertelt Eenink. 'En we konden op de foto’s zelfs zien dat er drie eieren in het nest lagen. Ze broeden namelijk boven in de bomen, om zo te ontkomen aan natuurlijke vijanden.'

Een nest van de grote zilverreiger | Foto: Natuurmonumenten

Kolonievogels dol op Nieuwkoopse Plassen

De grote zilverreigers hebben hun nesten gebouwd in De Pot, een voor recreanten afgesloten stuk in het plassengebied. Omdat het er stil is, vinden kolonievogels er hun plek. Ook de zwartkopmeeuwen, kokmeeuwen, purperreigers, blauwe reigers, aalscholvers en lepelaars broeden hier. Dat de grote zilverreigers nu in het gebied broeden, is niet helemaal een verrassing.

Eenink: 'Het gaat al enkele jaren bijzonder goed met deze soort in Nederland. Met de opmars van de grote zilverreigers kwam ook de hoop dat ze in de Nieuwkoopse Plassen zouden gaan broeden.'

Zilverreigers in september weer terug

Op dit moment is het niet eenvoudig de grote zilverreigers te spotten, maar mocht je met een kano of fluisterboot door het gebied gaan, is er natuurlijk wel een kans. Ze staan langs slootkanten om daar hun maaltje bij elkaar te verzamelen. En met hun witte veren vallen ze goed op.

In september komen de andere grote zilverreigers weer massaal terug uit hun broedgebieden om de winter in ons land door te brengen. 'Als de sneeuw onze polders niet wit kleurt, zullen de grote zilverreigers dat wel doen', aldus Eenink.

