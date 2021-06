Dirigent wil vuurwerkverbod na gehoorschade door knal: 'Je hebt levenslang'

Muziek is de grote passie van Van der Brugge. Hij vertrouwt daarbij al jaren op zijn geoefende gehoor. Totdat hij tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 een groepje jongens met vuurwerk tegenkomt. 'We gingen op bezoek bij vrienden en we fietsten toen langs die jongens. Ik zag nog dat hij wat aanstak en toen was er die knal. Op dat moment hoorde ik al een suis in m'n oor, maar ik dacht dat gaat wel over.'

Maar het gaat niet over. Martin blijkt lichte gehoorschade te hebben en daarnaast heeft hij last van een constante piep in zijn oor. Het is niet duidelijk of hij er last van blijft houden. 'We zijn nog maar net begonnen om weer te oefenen na corona', zegt hij na afloop van een repetitie. 'Wat ik echt niet meer kan is voor een orkestbak spelen. Daar is het geluid te hard voor.'

Constante suis

Zijn leven wordt nu dus gekenmerkt door een constante suis in het oor, ook wel bekend als tinnitus. 'Ik vind het verschrikkelijk. Ik dirigeer met verschrikkelijk veel plezier en wil dat nog wel een jaar of twintig doen. En het is heel vervelend dat daar door een jochie van 14 een streep doorheen wordt getrokken, ook al deed hij het niet expres.'

En nu is Van der Brugge dus een petitie gestart voor een vuurwerkverbod. 'Ik hoop dat burgemeester Lenferink gaat beseffen dat je moet opkomen voor de slachtoffers van vuurwerk. Mocht er nou geen landelijk verbod komen, zorg dan in ieder geval dat de Leidenaars veilig blijven. Want je hebt levenslang.'

