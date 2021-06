Bewoners Wouwermanstraat sceptisch over 'passende oplossing' van gemeente Den Haag

'Het is ontzettend mooi dat Staedion gelijk in actie is gekomen en deze woningen, die tijdelijk beschikbaar waren, beschikbaar heeft gesteld', zei Balster dinsdag. 'Gelukkig kunnen we melden dat we voor al deze bewoners ook onderdak zullen hebben na 1 juli. Er is voor al deze mensen een passende oplossing gevonden.' Woensdag debatteert de gemeenteraad over het onderwerp.

Of de bewoners zelf ook van mening zijn dat de gevonden oplossing passend is, is nog maar de vraag. 'Eerst zien, dan geloven', reageert Nick van Balke, een van de bewoners die door de brand zijn huis kwijtraakte, in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Dit wordt nu een week voor we uit onze tijdelijke huisvesting moeten geregeld. Er wordt gezegd dat er één aanbod gedaan wordt, en dan is het een soort take it or leave it situatie. Dan is het niet echt een hele vrije keuze. Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen.'

Urgentie

De scepsis van de bewoners is niet geheel misplaatst, stelt raadslid Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. Ook hij zet vraagtekens achter de oplossing van Balster. 'Je hebt een maand te tijd gehad om iets te regelen, en dan kom je met een eenmalig aanbod.'

Nick en Stefany kijken naar wat er over is van hun huis I Foto: Omroep West

Daarnaast zou de wethouder eerder hebben gezegd dat de bewoners een urgentieverklaring zouden krijgen voor het woonnet, om zo voorrang te krijgen bij een woning. 'Dan kun je zelf kiezen waar je op reageert', zegt De Boer. Van die urgentieverklaring zeggen beide mannen niks meer te hebben vernomen.

Dreven, Gaarden en Zichten

De Boer vergelijkt de situatie van de bewoners van de Wouwermanstraat met die van de bewoners van de buurten Dreven, Gaarden en Zichten. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans willen daar oude woningen slopen en ruim 3.500 nieuwe woningen neerzetten. 'Staedion is daar heel druk bezig om iedereen die daar zit een bijzondere oplossing aan te bieden, zodat ze verhuizen voor de sloop, en dan kan opeens heel veel. Waarom dan niet voor deze mensen', vraagt De Boer zich af.

Luister hier het hele gesprek met Nick van Balke en Tim de Boer:

Omdat er wat De Boer betreft geen schot in de zaak lijkt te zitten, heeft de Haagste Stadspartij een tweeminutendebat aangevraagd. Dat debat vindt woensdagavond plaats. 'Ik wil precies weten voor hoeveel mensen er nu een passende oplossing wordt gezocht, en of de bewoners dat ook een passende oplossing vinden', zegt hij.

