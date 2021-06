Hier een waterbassin, daar een klimwand: Scheveningen maakt zich op voor Olympisch Festival

'Ik denk dat het hier fantastisch wordt,' zegt Dielessen. 'Het is een beetje weersafhankelijk, dus ik hoop gewoon dat het goed weer is.' Naast de huldigingen laten vijftig sportbonden straks op het strand hun sport zien. Roy Meyer, judoka tijdens de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro, wijst ons op het strand enthousiast waar alles komt.

'Wat je daar ziet, waar ze nu aan het volleyballen zijn, daar komt een mooi waterbassin waar alle watergerelateerde sporten gehouden kunnen worden. Daarachter op de parkeerplaats komt een groot zwembad waar ook heel veel sporten gedaan worden. Er komt hier een BMX-concourtje en daarachter komt een klimwand.' Naast het strandpaviljoen is straks een locatie waar live gekeken wordt naar de sporters terwijl ze in actie zijn in Tokyo. Alles met een Japans tintje.

Gratis sporten met Japans tintje

Het uitstel van de Olympische Spelen van 2020 naar deze zomer heeft voor- en nadelen voor de sporters. 'Ze hebben alleen veel minder competitie gehad', zegt Dielessen. 'Wat ik terug hoor van de sporttechnische mensen, is dat ze veel hebben kunnen trainen en dat ze er goed voor staan. Minder blessures, weinig gereisd, dus ik heb daar hele goede verwachtingen van.

Wethouder Hilbert Bredemeijer is trots dat Den Haag zich op deze manier weer als sportstad op de kaart kan zetten. Het Olympsich Festival is niet alleen op het strand, maar ook op tien plekken en sportcourts in Den Haag waar kinderen gratis kunnen sporten. In sommige Haagse wijken wonen kinderen die niet of weinig sporten. Den Haag wil die groep ook verleiden tot bewegen, omdat het goed is voor het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. 'We willen het naar de mensen toebrengen. Kinderen in aanraking brengen met sporten', zegt Bredemeijer.

