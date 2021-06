Lennart protesteert bij EK-wedstrijd in Hongarije met regenboogvlag: 'Mijn morele plicht'

Het Nederlands elftal speelt zondag in Boedapest in de achtste finales van het EK voetbal. Het is niet alleen de wedstrijd die de gemoederen flink bezighoudt, de nieuwe anti-homowet in Hongarije heeft al tot een storm aan reacties geleid. Reden voor Hagenaar Lennart Huurman om te protesteren. Hij voelt zich begaan met de LHBTI-gemeenschap, ook al behoort hij zelf niet tot die community. Huurman neemt daarom de regenboogvlag mee het stadion in.

Hij zal zeker genieten van een biertje tijdens de wedstrijd van het Nederlands Elftal aanstaande zondag in Boedapest, maar Huurman heeft ook een missie. ‘Ik ga er een mooie dag van maken en Nederland naar de kwartfinale schreeuwen, maar zodra ik de mogelijkheid krijg komt die vlag zeker tevoorschijn', zegt hij stellig in West Wordt Wakker. 'In heel Oost-Europa staan mensenrechten onder druk en in Hongarije in het bijzonder. Maatregelen die de democratie onder druk zetten, met nu als treurig dieptepunt die nieuwe wet die elke vorm van voorlichting over homoseksualiteit richting minderjarigen verbiedt.'

Huurman noemt het rampzalig voor jongeren, die zo langzamerhand geen enkele plek meer hebben zich te kunnen uiten. 'Heel veel Hongaarse jongeren worden door deze wet tot wanhoop gedreven.'

'Als de regenboogvlag maar ergens in beeld komt'

En dat gaat Huurman aan het hart. Toen hij kaartjes wist te bemachtigen voor de wedstrijd, besloot hij die gelegenheid aan te zullen grijpen iets te doen. 'Ik zie het als mijn morele plicht me vanuit het vrije Nederland in te zetten voor mensen die het minder hebben.'

Vind hij het geen eng idee om daar te gaan staan zwaaien met een regenboogvlag? 'Ik zou het niet op straat doen, je weet niet hoe ze daar reageren. Ik wacht wel tot ik in het stadion ben. In het ergste geval word ik eruit gezet en verhoord. Dat zal niet prettig zijn, maar dan heb ik toch mijn statement gemaakt. Als de vlag maar ergens in een shot in beeld komt, of als spelers tijdens hun ereronde na de wedstrijd, die we natuurlijk gaan winnen, de vlag willen aannemen. Maar ik snap dat zij vooral met hun hoofd bij het voetbal zitten.'

OneLove-aanvoerdersband Wijnaldum nobel initiatief

Om te laten zien dat de spelersgroep voor inclusiviteit is en tegen discriminatie, zal Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum zondag een OneLove-aanvoerdersband dragen. Huurman: 'Dat is een nobel initiatief, het valt te prijzen dat hij dat wil doen.'

Premier Mark Rutte gaf aan dat voetbal en politiek gescheiden moeten blijven. Wel noemde hij de wet 'verschrikkelijk' en 'onacceptabel'. Ook zal er zondag niemand van de koninklijke familie of het kabinet op de tribune zitten.

Het voetbal moet niet voor Europese Unie gaan spelen

Huurman snapt dat sport en politiek niet altijd hand-hand gaan. 'Voetbal zelf moet niet voor een kleine Europese Unie gaan spelen', zegt Huurman. 'Daar heb je de EU al voor, om Hongarije op vingers te tikken. Maar een groot toernooi is wel een mooi podium voor een politieke statement. In eerste instantie heb je de individuele supporters om iets ludieks te doen, zoals ik.'

Het is volgens hem mooi als spelers zich geroepen voelen zich daarbij aan te sluiten. 'Maar ik begrijp goed dat ze het gescheiden houden. Het pleidooi van Rutte steun ik wel. En natuurlijk gaan we daar gewoon winnen.'

