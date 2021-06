Beroemde Oriënt Express maakt korte stop in Gouda: 'Mijn hart ging direct bonzen'

Pas rond 00.30 uur rolde de Oriënt Express station Gouda binnen, uren na de geplande aankomst om 18.30 uur. Door noodweer in de Zwitserse Alpen de nacht daarvoor was de trein aanzienlijk vertraagd. Voor treinliefhebber Aydin Çetin was de late aankomst geen probleem. Hij stond om 11.30 uur al op het perron klaar, maar wist niet precies hoe laat de trein zou arriveren.

'We kregen steeds geen nieuws. Uiteindelijk kwam er een nieuwsgierige machinist bij met een tablet, en die kon precies zien waar de trein was.' Geen overbodige luxe, want wie op het verkeerde moment met zijn ogen knipperde, zou hem hebben gemist. De trein bleef namelijk slechts een halve minuut staan.

Mensen op het perron grepen gelijk de kans om het bliksembezoek van de trein vast te leggen | Foto: Aydin Çetin

Rijdende perspresentatie

De bijzondere trein deed station Gouda aan op weg naar Amsterdam. Treinspecialist Incento organiseert met de trein een rijdende perspresentatie. De Oriënt Express rijdt daarvoor woensdag heen en weer tussen Amsterdam en Haarlem en vertrekt donderdagmorgen met passagiers weer van Amsterdam naar Venetië.

Wat Aydin betreft was zijn nachtelijke tochtje naar het Goudse station het dubbel en dwars waard, ook al was het een bliksembezoek. 'Mijn hart ging direct bonzen. Ik heb dat ding jarenlang alleen op het internet kunnen bekijken', zegt Aydin in West Wordt Wakker. 'Het heeft een bepaald vakmanschap dat je nergens anders meer ziet tegenwoordig.'

Hogesnelheidsversie

Aydin hoopt zelf in de toekomst zijn eigen Oriënt Express te kunnen bouwen. 'Maar dan wel een hogesnelheidsversie, die ook nog eens een dubbeldekker is en van Rotterdam naar Beijing reist.' Om die droom te verwezenlijken studeert Aydin nu aan de Mandeville Academy in Gouda, een onderwijsinstelling voor hoogbegaafde jongeren.