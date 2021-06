Oranjestraat verbroedert nieuwe wijk: 'Een heerlijke straat is het'

Het initiatief komt van Mark Beij. Hij woonde eerst in de Haagse wijk Laakkwartier. 'Daar hadden we ook altijd een Oranjestraat. Mijn vrouw zei: dat moeten we hier ook gaan doen. Ik dacht dat het te vroeg was, de mensen moeten eerst maar gewoon hier in de straat gaan wonen voordat we gaan versieren. Maar gelukkig kreeg ik veel positieve reacties. Dus toen zijn we de vlaggen gaan ophangen.'

Er staan 32 huizen in de straat en op één uitzondering na doet iedereen mee met versieren. 'Dat is toch een mooie opkomst', zegt een buurman. 'Zo goed als iedereen vindt het leuk. We bekijken ook met z'n allen de wedstrijden.'

Een tv van 100 kilo

Elke wedstrijd slepen de buren een gigantische tv van honderd kilo naar buiten. 'Dat is wel even sjouwen, vooral aan het einde van de avond is dat een dingetje', zegt Mark lachend. Voor het EK zeiden de buren uit de straat alleen nog maar 'hallo' en 'dag' tegen elkaar. 'Het versieren van de straat heeft echt voor verbinding gezorgd. De eerste avond dat we de vlaggen gingen ophangen, stonden we gelijk tot half vijf 's ochtends buiten met een biertje. Gelukkig hebben alle huizen hier driedubbel glas, dus niemand heeft er last van.'

Ook de kinderen zijn helemaal oranje | Foto: Omroep West

Aanstaande zondag zullen alle buren de loodzware televisie weer buiten zetten om gezamenlijk naar de wedstrijd te gaan kijken. 'We hebben er een barbecue bij, de kinderen springen op het springkussen', vertelt een buurman die eerst in Nootdorp woonde. 'Ik wilde altijd al in een Oranjestraat wonen, maar ik had geen idee dat het in deze straat zou zijn. Een heerlijke straat is het.'

