Schade aan Haagse 'horrorpoller' verhaald op automobilist: 'Rekening gaat niet naar het stadhuis'

Al zestien keer knalde een auto op de pollers die sinds het begin van de maand naast het HagaZiekenhuis in Den Haag staan. Ondanks waarschuwingsborden is de nieuwe verkeerssituatie voor veel automobilisten niet duidelijk, met alle gevolgen van dien. Wethouder Mobiliteit Robert van Asten is bereid te kijken naar een eventueel alternatief. Intussen wordt de schade aan de paaltjes verhaald op de automobilist die er zijn auto op stuk heeft gereden. 'Als gemeente hebben wij ons uiterste best gedaan mensen te waarschuwen. Die rekening gaat niet naar het stadhuis.'

De pollers hebben al voor flink wat schade gezorgd. Het is tragisch dat mensen hun auto erop kapotrijden, maar het is geen nieuwe situatie', zegt wethouder Van Asten. 'De Escamplaan is al tientallen jaren geen doorgaande weg meer. Alleen de bussluis zat eerst aan de andere kant aan de Houtwijklaan. Door verbouwingen in dat gebied is die naar andere kant van die weg verhuisd.'

Hoe kan het zo misgaan, met alle waarschuwingsborden in en rond het gebied? Van Asten: 'Als we dat wisten, wisten we ook welke maatregelen we moeten nemen. Ondanks een nieuwe situatie rijden mensen toch vaak op de automatische piloot. Mensen zijn dan niet meer goed genoeg met het verkeer bezig en laten zich pijnlijk verrassen. Ik las onlangs een verhaal van een man die aangaf wel te weten dat de pollers er staan, maar dat hij toch een paar keer eroverheen kon rijden omdat net de bus was gepasseerd. Maar waarom zou je het risico riskeren?', vraagt Van Asten zich af. 'Die poller geeft echt niet mee.'

Onderzoek naar camerasysteem als alternatief

Of het per se pollers moeten zijn om het doorgaande verkeer te weren, is iets wat de wethouder momenteel onderzoekt. 'We hebben gekeken naar een systeem met cameratoezicht, zoals ze gebruiken in Delft en Dordrecht. Daar kwamen dan weer klachten over omdat mensen niet doorhadden dat er een camerasysteem was. Ze werden verrast door een bekeuring op de deurmat.'

Het pollersysteem zomaar aan de kant schuiven is volgens Van Asten ook vanwege de kosten niet direct een optie. 'En in een nieuw systeem moet je ook investeren. Maar we gaan onderzoeken of het camerasysteem in de nabije toekomst ook in Den Haag kan worden geïntroduceerd.'

Rekening van reparatie gaat naar automobilist

Het is nog niet bekend hoe groot de schadepost is die de nieuwe pollers hebben opgeleverd. 'Het is in de meeste gevallen niet nodig dat de pollers er opnieuw in worden gezet', vertelt Van Asten in het radioprogramma. 'Vaak kan het gelukkig worden afgedaan met een kleine reparatie.'

Hij tekent daarbij aan dat de rekening hiervoor niet naar het stadhuis gaat, maar naar degene die de poller heeft aangereden. 'Als gemeente hebben wij ons uiterste best gedaan mensen te waarschuwen. Wij verhalen de schade op de persoon die erbovenop heeft gezeten. Diegene is daar zelf verantwoordelijk voor.'

Gemeente plaatst grotere waarschuwingsboren

De gemeente Den Haag gaat wel grotere waarschuwingsborden plaatsen om het aantal ongelukken tegen te gaan. 'We proberen mensen er nóg meer op te wijzen vooral niet de hardheid van hun voorbumper te testen.'

De pollers op de Escamplaan zijn neergezet omdat er nieuwe woningen zijn gebouwd naast het HagaZiekenhuis. Hierdoor werd het volgens de gemeente te druk op de weg. Door de gewijzigde route is de Escamplaan voortaan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, taxi's en bewoners.

