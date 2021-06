Routinier Aaron Meijers ziet 'nieuwe club' bij eerste training ADO Den Haag

Toch staat er ook een paar oude strijdmakkers naast Meijers op het trainingsveld. Onder andere Ricardo Kishna, Daryl Janmaat, Luuk Koopmans en John Goossens waren aanwezig. Die laatste naam is opvallend. Zowel club als speler besloot na afloop van vorig seizoen het contract dat er was niet op te zeggen, waardoor het automatisch werd verlengd. De middenvelder zal dan ook volgend seizoen het groengeel dragen.

De eerste training van de nieuwbakken eerstedivisieclub stond onder leiding van coach Ruud Brood. Samen met assistent-trainers Edwin Grünholz en Giovanni Franken verwelkomde hij de voetballers, waaronder nieuwkomers Marius van Mil en Dhoraso Moreo Klas. De spelers komen respectievelijk over van Excelsior Maassluis en FC Den Bosch.

'Eerste divisie is niets nieuws voor mij'

Zo vroeg in de voorbereiding weet Brood nog niet welke elf spelers hij in de eerste wedstrijd tegen Jong Ajax op zondag 8 augustus het veld in kan sturen. Zit Aaron Meijers dan nog bij de selectie of speelt hij bij een andere club? 'Zoals het er nu uitziet ga ik een jaartje in de eerste divisie spelen', zegt de linksback. 'Ik heb meer wedstrijden op dat niveau gespeeld, dus wat dat betreft is het niets nieuws voor mij.'

Sparta ligt op de loer om Meijers nog een jaar over te nemen van ADO. 'We hebben allebei uitgesproken dat we tevreden waren', zegt Meijers. 'Misschien gaan we kijken of er wat in zit, maar ik weet oprecht niet of er wat uitkomt. Ik heb me nu bij ADO gemeld en vind het leuk om de jongens weer te zien.'

Bekijk hier het hele interview met Aaron Meijers.

