Zwemdiscussie Voorschotense Hofvliethaven duurt voort, bewoners dienen Wob-verzoek in

Het zwemverbod bij het water van de Hofvliet in de Voorschotense wijk Starrenburg II blijft de gemoederen bezighouden. De gemeente besloot een paar jaar geleden het zwemmen daar te verbieden. In meerdere informatiebijeenkomsten werd dat besluit uitgelegd aan bewoners, maar die nemen geen genoegen met het zwemverbod en proberen dit met onder meer een Wob-verzoek terug te draaien.

Een van de bewoners die zich niet neerlegt bij het verbod is Robert van der Salm. Hij heeft de gemeente gesommeerd het bordje 'verboden te zwemmen' binnen vijf dagen weg te halen. 'Er is geen duidelijkheid over de gronden van het verbod', zegt hij tegen mediapartner Sleutelstad. Van der Salm heeft de gemeente daarom verzocht een aantal documenten openbaar te maken. 'Het externe juridisch advies van de gemeente gaat er namelijk van uit dat het een haven is. Ik wil dat zwart op wit zien, want ik twijfel daaraan', aldus Van der Salm.

De gemeente gaf tijdens een informatiebijeenkomst aan het zwemmen te verbieden omdat er langs de kanten van de Hofvliet aanmeergelegenheden zijn. De gemeente beriep zich daarbij op het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), de verkeersregels op het water. In artikel 8.08 van het BPR staat inderdaad dat zwemmen verboden is ‘in de nabijheid van aanmeergelegenheden’. Of het water van de Hofvliet een haven is, liet de gemeente in het midden.

Vrees voor overlast en onveilige situaties

Het besluit moest een einde maken aan een lange welles-nietes-discussie. Het zwemverbod geldt sinds 2017, ingevoerd door toenmalig burgemeester Pauline Bouvy-Koene na klachten van vandalisme. Bewoners van wie de kinderen er graag zwommen hebben de gemeente sindsdien regelmatig gevraagd het bord te verwijderen. Ook hielden zij een buurtenquête.

De gemeente wilde begin dit jaar meegaan met de bewoners en het verbod intrekken. Dat voornemen leidde weer tot protest bij andere bewoners, die met hun tuinen aan de haven grenzen. Zij vrezen ‘overlast en onveilige situaties’. De gemeente besloot voor de zekerheid extern advies in te winnen. Daaruit bleek: het BPR is van toepassing op het water en omdat er aanmeergelegenheden zijn, is het zwemverbod van toepassing.

Lokale politiek zoekt oplossing binnen de wet

De uitspraak lijkt helder. Tegenstanders van het zwemverbod denken daar echter anders over. 'Het gaat om ligplaatsen die bestemd zijn voor mensen die daar huur voor betalen. Dat zijn in mijn ogen geen aanmeerplaatsen', zegt Van der Salm. Ook heeft hij twijfels over de term 'nabijheid', met betrekking tot de aanmeerplekken. 'Is dat een meter, twee meter of drie? Ik woon ook in de ‘nabijheid’ van Schiphol.'

In de politiek heeft D66 gevraagd te kijken naar een oplossing zonder daarbij de wet te overtreden. Zo kan er met een raadsbesluit een ontheffing komen. Alleen is de gemeente dan ook verantwoordelijk voor de bodem- en waterkwaliteit. Het controleren van de bodem op bijvoorbeeld fietswrakken is tijdrovend en kostbaar. De gemeente vindt die optie dan ook niet wenselijk.

140 euro boete voor negeren zwemverbod

Volgens Van der Salm is er een andere oplossing: 'Als het geen haven betreft en de nabijheid wordt niet gedefinieerd, dan overtreed je geen wet als je daar zwemt.' Een ander idee van hem is om het te gedogen, zoals meerdere lokale partijen willen.

Voorlopig blijft het zwemverbod dus van kracht. Wie toch het water inspringt, riskeert een boete van 140 euro. Het zwemverbod is ook geldig op andere wateren in Voorschoten waar aanmeergelegenheden zijn. Het is de vraag of het Wob-verzoek van Van der Salm hier verandering in gaat brengen.

