Seinen op oranje voor de bouw van tienduizenden woningen in Den Haag

De seinen staan op oranje voor de bouw van vele duizenden nieuwe woningen en flinke hoeveelheden kantoorruimte in de driehoek tussen de grotere stations in Den Haag, het Central Innovation District (CID). De gemeenteraad had tijdens eerdere vergaderingen nog grote moeite met de voorstellen, maar in de commissievergadering van woensdag was de toon al een stuk milder.

In een eerdere vergadering was de raad nog kritisch op de voorstellen van wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling). Maar nadat hij eind mei beloofde dat de gemeenteraad meer invloed krijgt en ook meer momenten krijgt om de plannen te controleren én toezegde dat ook bewoners nauwer worden betrokken, is de raad al minder sceptisch geworden. Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering over de plannen voor de bouw in het CID.

In die driehoek tussen het Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI moeten de komende twintig jaar ruim 20.000 woningen, 21 voetbalvelden aan winkels en andere commerciële voorzieningen en negentig voetbalvelden aan kantoren worden gebouwd. Mulder erkende zelf tijdens de vergadering dat Den Haag dus eigenlijk een 'kleine stad' binnen de eigen gemeentegrenzen laat verrijzen.

Bekijk hier wat de plannen zijn:

Grote moeite met plannen

Maar de gemeenteraad had grote moeite met die plannen, bleek tijdens eerdere vergaderingen. De politiek vreest dat er straks te weinig plek is voor groen en voor speelplaatsen voor kinderen en dat er niet genoeg voorzieningen als scholen, tandartsen en fysiotherapeuten komen. Daarnaast zijn er vragen over de betaalbaarheid van de plannen. Bewoners van de wijken waar al die woningen moeten komen en de buurten daar omheen delen die zorg.

Mulder nam de voorstellen daarom eind februari na een pittig debat in de politiek terug. Eind mei stuurde hij een wat nu 'comfortbrief' werd genoemd. Hij beloofde daarin dat de politiek invloed houdt op de ontwikkelingen en op papier nog eens uit te leggen wat die invloed kan zijn. Ook al erkende hij direct dat veel vragen pas later beantwoord kunnen worden.

'Wel een brief, maar geen comfort'

Bij de bewoners leidde dat echter niet tot geruststelling, aldus Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout, mede namens andere bewonersorganisaties. 'Onze vragen en zorgen zijn zeker niet weggenomen. Wel een brief, maar geen comfort. Dat moet beter.'

Bij de partijen in de gemeenteraad blijft een deel van de zorgen uit het verleden ook nog overeind. In de basis vrezen ze eigenlijk te weinig greep op de ontwikkelingen te hebben en dat projectontwikkelaars straks hoge torens vol dure huizen in het gebied neerplanten met op de grond hippe koffietentjes. En dat er dan geen plek is om te sporten of in een park te zitten. Dat de ruwe rafels van het gebied worden gladgestreken en er niet voldoende scholen en sociale huurwoningen komen. Of dat het op de Centrumring nog drukker wordt, zodat in andere wijken mensen nog meer last gaan krijgen van verkeershinder.

Oerlelijke woontoren

Daarnaast zien sommige raadsleden ook de in hun ogen oerlelijke woontoren naast het cultuurcomplex Amare de lucht in gaan. Zij vrezen dat de armertierige architectonische kwaliteit van dit gebouw een voorbeeld wordt voor het CID. 'We moeten ervoor zorgen dat de stad mooier wordt. We krijgen maar een kans om dit te doen', aldus Jan Pronk van de VVD. 'We moeten niet voor druk van ontwikkelaars zwichten.'

Wethouder Mulder bezwoer echter dat de raad met de toezeggingen in zijn brief juist 'heel veel grip' op de ontwikkelingen krijgt. Er komen allerlei vormen van rapportages, zodat de politici kunnen terug- en vooruitblikken. Voor bewoners is een 'klankbordgroep' opgericht, zodat ze kunnen meepraten. 'Al wil participatie natuurlijk niet zeggen dat je het iedereen naar de zin kan maken. Sommige bewoners zijn het gewoon niet eens met de plannen.'

Mildere stemming

De belofte van Mulder dat hij de positie van de raad nog eens zwart op wit gaat vastleggen, zorgde voor een iets mildere stemming in de raad dan tijdens vorige debatten. Tijdens een gemeenteraadsvergadering over de bouw van – in de woorden van de wethouder – 'een stadje erbij' moet blijken of het sein nu ook echt op groen gaat.

LEES OOK: Wethouder: meer invloed politiek op grootste bouwplannen Den Haag in decennia