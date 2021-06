Den Haag wil proeftuin worden voor nieuwe woonregels na brand Wouwermanstraat

In drie van de woningen die werden getroffen door de brand in de Wouwermanstraat in Den Haag, zijn per woning acht tot tien slaapplaatsen aangetroffen. Dit terwijl ze maar vijftig meter groot waren en er zes mensen officieel stonden ingeschreven. Dat vertelde de Haagse wethouder Martijn Balster woensdag tijdens een bezoek van minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) aan de straat. Den Haag hoopt nu een 'proeftuin' te worden voor nieuwe woonregels. Het kabinet zou daarvoor moeten toestaan dat in bepaalde wijken stevig wordt ingegrepen. Bijvoorbeeld door bovenop de landelijke wetgeving regels vast te stellen voor huurprijzen, verhuurders en uitzendbureaus.

Volgens wethouder Balster (PvdA, wonen) toont de situatie in de Wouwermanstraat aan dat de druk op de woningvoorraad in de stad 'zorgwekkend' is. 'Als onderdeel daarvan baart de huisvestingssituatie van de vele arbeidsmigranten in Den Haag ons extra zorgen. Ze wonen vaak met veel personen in kleine, onveilige woningen, waarvoor hele hoge huren worden betaald', stelt hij.

In totaal werden 23 woningen getroffen door de brand. Op deze adressen waren op dat moment 59 mensen ingeschreven, waaronder twaalf minderjarigen. Vier huizen werden bewoond door de eigenaar, de andere werden verhuurd. In vijf huizen was sprake van illegale kamerbewoning. Balster: 'De brand aan de Wouwermanstraat heeft het al bekende probleem van de slechte huisvesting van arbeidsmigranten een gezicht gegeven.'

De brand heeft het probleem van de slechte huisvesting van arbeidsmigranten een gezicht gegeven - Wethouder Balster

Kabinet moet maatregelen nemen

Volgens de wethouder is in Den Haag sprake van een 'informeel circuit'. Mensen huren een slaapplek, in de praktijk vaak een matras, voor honderd euro per week. Dat leidt weer tot situaties waarbij vooral arbeidsmigranten bij elkaar intrekken om de kosten te delen. Balster hoopt dat het kabinet maatregelen neemt om aan dit soort praktijken een einde te maken. Want, zegt hij: 'De slechte huisvestingssituatie van arbeidsmigranten staat helaas niet op zichzelf, ook andere woningzoekenden dienen beter te worden beschermd in deze oververhitte stedelijke woningmarkt.'

Een deel van die maatregelen is al op komst, zoals regels en een vergunning voor verhuurders. Maar er is meer nodig. Zo pleit Balster voor het vaststellen van maximumprijzen voor huurwoningen, ook voor de particuliere markt. De onderprijs – de aanvangshuur – zou moeten worden vastgelegd. 'Vooral bij arbeidsmigranten zijn schrijnende voorbeelden bekend waar verhuurders exorbitante huren vragen voor goedkope woningen', stelt de wethouder.

Betere spreiding arbeidsmigranten nodig

Verder vindt hij dat de problemen van de huisvesting van arbeidsmigranten nu zo groot zijn geworden dat het Rijk of anders de provincies hierbij de leiding moeten nemen. 'Volume en betere spreiding van goede huisvesting is noodzakelijk.'

Een ander probleem is dat gemeenten niet goed zicht hebben op waar arbeidsmigranten precies wonen, omdat ze vaak niet zijn geregistreerd. 'Daardoor blijven gevaarlijke situaties en andere overtredingen grotendeels buiten beeld en kunnen hulpdiensten niet goed inschatten wat de situatie achter de voordeur is.'

Gemeenten als Rotterdam, Westland en Den Haag vragen daarom al jaren om een betere registratie van arbeidsmigranten. De regels die het ministerie nu aan het maken is, gaan nog niet ver genoeg, vindt de Haagse wethouder. 'Gemeenten willen deze waardevolle arbeidskrachten als volwaardige inwoners van dienst kunnen zijn en niet pas weer tegenkomen in portieken en kelderboxen, en overbevolkte panden die in brand staan.'

'Meer regels voor werkgevers en uitzendbureaus'

De Haagse wethouder pleit verder meer regels voor werkgevers en uitzendbureaus. 'Een vergunningstelstel voor de uitzendbranche, inclusief financiële verplichtingen voor werkgevers en uitzenders voor fatsoenlijke huisvesting zijn onontbeerlijk.'

De wethouder hoopt dat de minister van Den Haag een soort proeftuin wil maken. Nog voordat er landelijk regels worden vastgesteld, wil hij in bijvoorbeeld de Schilderswijk en de omliggende wijken met veel particuliere woningen als Laakkwartier, Rustenburg Oostbroek en Transvaal kunnen ingrijpen. Eventueel als experiment. Hij wil daarom komen tot een 'Haagse Aanpak'. Balster hoopt dat er zo in deze wijken regels kunnen gaan gelden voor huurprijzen, goed verhuurderschap en de kwaliteit van particulieren woningen. In de regio zouden er afspraken moeten komen over het huisvesten van bijvoorbeeld arbeidsmigranten en de registratie daarvan.

Bewoners zijn bijgepraat

De getroffen bewoners zijn woensdagavond bijgepraat door de gemeente Den Haag, die voor iedereen 'een passende oplossing' heeft gevonden. Een deel van de mensen woont nu in tijdelijke logeerwoningen van woningcorporatie Staedion. Die zijn in principe tot 1 juli beschikbaar. Per huishouden wordt gekeken of het nodig is om daar iets langer te blijven tot aan de verhuizing naar een nieuwe woning.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat wordt geprobeerd om de bewoners van Wouwermanstraat 79. 81, 83, 85, 87 en 89 zo snel mogelijk naar hun eigen huis terug te laten keren. Maar 'de kans bestaat dat dit niet binnen afzienbare tijd lukt', zegt de gemeente. Mocht dat zo zijn, wordt er een andere oplossing gezocht. Niemand wordt op straat gezet. Bewoners van de andere huisnummers die niet kunnen terugkeren naar hun huis en die zelf geen onderdak kunnen vinden, krijgen een eenmalig aanbod voor vervangende woonruimte. Medewerkers van de gemeente en woningcorporaties nemen daarvoor contact met ze op.

LEES OOK: Na grote brand Schilderswijk wordt kwaliteit van woningen in Den Haag gecontroleerd