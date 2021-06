Meer nieuwe horeca ondanks corona: 'Ik heb er nooit spijt van gehad'

Het Vakwerkhuis Café is geen standaard horecagelegenheid, legt medewerker Marvin uit. 'We verhuren flexwerkplekken en daar hebben we horeca bij voor onze flexwerkers en hun zakelijke gasten.' Door het thuiswerkadvies nam het aantal huurders flink af. 'Eigenlijk zijn we juist door corona de horeca gaan uitbreiden. We dachten: waarom gaan we niet ook voor passanten open?' Op 1 juni vorig jaar opende het café de deuren, middenin de coronacrisis.

Het Vakwerkhuis Café in Delft I Foto: Het Vakwerkhuis

'Vervolgens moesten we in oktober weer dicht. We zijn wel lunch gaan bezorgen. Het was een gekke periode', blikt Marvin terug. Inmiddels draait het café weer op volle toeren. 'De drukte neemt toe, mensen weten ons te vinden. En omdat er nog veel thuisgewerkt wordt, stoten bedrijven hun panden af en huren hier voor een paar dagen een ruimte.'

Nooit spijt gehad

Bart Luiten opende zijn restaurant Baardman in Den Haag twee weken voordat in maart vorig jaar alles op slot ging. 'Daardoor had ik wel recht op steun van de overheid, ik was precies op tijd,' zegt Luiten. Hij heeft nooit spijt gehad van zijn beslissing om een eigen restaurant te openen. 'Natuurlijk had ik een andere prijs willen betalen voor het restaurant als ik het vooraf had geweten. Nu is de investering heel scheef geweest. Maar spijt, nee, dat heb ik niet.'

Bart Luiten van restaurant Baardman | Foto: Eigen foto

'Het was een leuk avontuur', zegt Luiten over de coronacrisis. 'Ik leefde van 800 euro per maand of minder, dat is vervelend. Maar ik ben positief, ik krijg goede feedback uit de wijk. En ik heb zelf geen corona gehad, dus er zijn ergere dingen. Dat de scholen dicht moesten bijvoorbeeld.'

Het is druk

Luiten is ervan overtuigd dat zijn zaak het overleeft. 'En de toekomst zal uitwijzen of het de moeite waard was. Maar nu is het druk, dus ik moet weer aan de slag.' Ook in het Vakwerkhuis Café in Delft lopen de zaken goed. 'We hebben al maanden aanvragen voor bruiloften en feesten staan die steeds verschoven. Nu lijkt het erop dat ze binnenkort echt door kunnen gaan en daar kijken we naar uit, want we hebben daar nog helemaal geen voorstelling van,' zegt Marvin.

Het oude normaal is in Delft iets nieuws. 'We hebben onze zaak nog niet zonder de anderhalve meter regel meegemaakt. We weten niet beter. Maar het lijkt me heerlijk om niet meer na te hoeven denken hoeveel mensen er aan een tafel mogen.'

In tachtig procent van de Nederlandse gemeentes steeg vorig jaar het aantal horecagelegenheden per 100 inwoners, heeft het CBS becijferd. In onze regio is Voorschoten koploper met 19 procent groei, gevolgd door Leiden en Oegstgeest met 11 procent. Inwoners van Zoeterwoude hebben juist minder horeca binnen de gemeente: daar nam het aantal gelegenheden per 100 inwoners af met 10 procent.

