Festival in Alphen zónder maatregelen: 'Het voelt vreemd, maar het is zo'

Het had niet veel gescheeld of het nieuwe festival was toch niet doorgegaan. 'In januari hadden we erop gegokt dat we in dit weekend in juli weer een festival konden organiseren', vertelt Koppenhol op Radio West. 'Zes weken geleden leek het er nog op dat dit niet zou lukken, dat de versoepelingen pas in de derde week van juli in zouden gaan. Maar de laatste weken vielen alle puzzelstukjes ineens in elkaar. Ik ben dan ook superblij dat het gaat lukken.'

De organisator zal de voorbije periode niet snel vergeten. 'Het was echt een rollercoaster. Niet alleen voor ons, maar voor alle evenementen. Lange tijd leek het toch niet te kunnen en toen kwam er ineens dat bericht dat alle versoepelingen naar 26 juni gingen en dat het festival toch door kon gaan. Ik moet zeggen dat ik die dag echt extreem blij was.'

Groen vinkje

Het festival maakt gebruik van de CoronaCheck-app. Hiermee kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of dat ze een sneltest hebben ondergaan waarvan de uitkomst negatief is. 'In de app krijg je dan een groen vinkje als je een vaccin hebt of vlak voor toegang een test hebt afgenomen', verklaart Koppenhol in West Wordt Wakker. 'Dit groene vinkje moet je bij de ingang laten zien om toegang te krijgen.'

Gevolg van het gebruik van de toegangstesten is dat er op het festivalterrein aan de Zegerplas geen coronamaatregelen meer gelden. 'Het festival is echt helemaal vrij van regels', meldt Koppenhol enthousiast. 'Geen anderhalve meter afstand houden, geen beperkt aantal bezoekers en geen mondkapjes. Het is misschien nog even wat vreemd, maar het is echt weer zo.'

Vijf keer uitverkocht

Vrij en Blij duurt in totaal twee dagen. 'Op vrijdag is het een feestavond met onder meer Snollebollekes, op zaterdag is het een urban- en housefestival met onder anderen rapper Boef', legt Koppenhol uit. Het is één van de eerste festivals die op deze manier weer van start gaat. Koppenhol merkt dat bezoekers nog een beetje terughoudend zijn. 'Als we sneltesten hoefden te doen, dan denk ik dat het festival wel vijf keer uitverkocht was geweest. Maar nu merk je nog wel dat het nieuw is of dat ze uit principe die test niet willen afnemen.'

Toch verwacht de organisator dat het de komende weken snel zal gaan met de kaartverkoop. 'Zaterdag gaat de horeca weer open. Ook daar zal het in het begin nog wel even wennen zijn. Maar over een paar weken zullen we weer weten hoe het voelt om in een volle kroeg te staan. En als de horeca verder opengaat, zal ook de sneltest steeds meer gemeengoed worden. Dat zal ons ook helpen. Als we zo doorgaan, dan verwacht ik wel dat we over twee weken volledig uitverkocht zullen zijn.'

