Carspotten: leuke hobby of gevaar voor verkeersveiligheid?

Volgens haar is er niets mis mee, maar de jongeren houden in hun enthousiasme de verkeersveiligheid niet altijd in het oog. Ze springen de weg op of proberen tussen twee blitse bolides in een foto te maken. De boa's houden het in de gaten, maar Verkleij roept ouders van de jeugdige carspotters op hun kroost ook op de veiligheid te wijzen.

'Vroeger speelde ik al met autootjes, met kleine Ferrari's', zegt de 11-jarige Len uit Rijnsburg. 'Het is wel gaaf om ze dan hier in het echt te zien.’ Hij heeft een Nikon-camera om zijn nek hangen waar hij zelf voor heeft gespaard. 'Nieuw was hij 500 euro, maar ik heb hem van een vriend gekocht.'

'Als een kip zonder kop'

De 16-jarige Bo uit Katwijk is het enige meisje in het gezelschap. In eerste instantie ging ze een keer mee met één van de jongens en dat inspireerde haar zo dat ze nu vaker komt. Ze filmt met haar telefoon en is aan het sparen voor een camera. 'Maar eerst wil ik een scooter kopen.'

Sydney is 15 en komt uit Katwijk. Op de vraag of het soms ook gevaarlijke situaties oplevert zegt hij: 'Ja, vooral met de kleine kinderen die hier weleens rondlopen. Die rennen dan als een kip zonder kop de straat over en dan kunnen ze weleens overgereden worden.'

Hebben ouders het erover?

Dinand, 12 jaar en eveneens uit Katwijk, bevestigt zijn verhaal en geeft ook toe dat hij het zelf ook weleens doet. 'Maar meestal zijn het kleine kinderen die echt snel over de straat rennen en dan bijna aan worden gereden. Dat maakt het niet veilig en zo kan het ook zijn dat we hier straks niet meer mogen staan.'

Op de vraag of hun ouders het hier al met ze over gehad hebben, antwoorden de meeste jongeren ontkennend. De ouders van Len hebben het er wel met hem over gehad. 'Maar ze letter er niet echt op, nee.'

Porsche Carrera of Ferrari Enzo

Grote droom van alle jongens is later ook in zo'n auto te rijden. 'Dan moet ik eerst goed mijn school afmaken en mijn werk, dat ik nog niet heb. Maar eerst dat', aldus Dinand.

Len ziet zichzelf later in een Porsche Carrera GT of een Ferrari Enzo rijden. Hij weet nog niet wat hij wil worden, maar na enkele seconden nadenken is hij er toch uit: 'Fotograaf van auto’s!'

LEES OOK: Grote wens komt uit, zieke Elias (7) racet op circuit van Zandvoort: 'Harder, harder!'