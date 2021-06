Flink deel van Den Haag korte tijd plat door stroomstoring

Een flink deel van Den Haag lag donderdagochtend plat door een grote stroomstoring. De stroom viel uit op verschillende plekken in het centrum van de stad en op Scheveningen. Volgens netbeheerder Stedin was de storing snel weer verholpen. Er was een probleem in een hoofdverdeelstation. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht.

In het centrum vielen de trams stil. Volgens een woordvoerder van de HTM hebben een flink aantal lijnen last van de storing. Het gaat om tramlijnen 1, 2, 3, 4, 9, 11, 16 en 34. 'Dat zorgt voor grote verstoringen in de dienstregeling.' Ook nu de storing is verholpen, kan het nog even duren voor de normale dienstregeling weer op gang is.

Ook in de Tweede kamer viel de stroom uit. De vergaderingen werden tijdelijk geschorst. Volgens kamerlid Caroline van der Plas werkte alleen het noodaggregaat nog. Andere meldingen over de stroomstoring kwamen onder meer uit Duindorp en het Statenkwartier.

In augustus vorig jaar was er ook een grote stroomstoring in Den Haag. Ongeveer 37.000 huizen en bedrijven in het centrum, Scheveningen en Duindorp zaten zo'n acht uur lang zonder elektriciteit. Die storing kwam door brand in een hoofdverdeelstation.

LEES OOK: Nog 43 mensen zonder huis na grote brand in Schilderswijk