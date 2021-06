Voetbal kijken op grote schermen: in deze gemeenten kan het weer

Het EK voetbal kijken vanaf een groot scherm op een terras. Het leek even ondenkbaar, maar door de aanstaande versoepelingen is het in sommige gemeenten toch mogelijk. Onder meer Den Haag, Delft, Westland en Leiden staan het toe vanaf het terras te juichen.

In heel Nederland mogen horecazaken vanaf komend weekend weer grote schermen opzetten voor de voetbalwedstrijden. Iedere gemeente kan daar wel andere voorwaarden aan stellen. Den Haag en Leiden laten weten horecazaken toe te staan de wedstrijden vanaf zaterdag op een groot scherm op het terras te laten zien.

Er zijn wel regels aan verbonden. Zo mogen schermen op de terrassen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 'Bezoekers kunnen zittend op anderhalve meter afstand van elkaar de verrichtingen van Oranje en de andere teams op het EK volgen', zegt burgemeester Henri Lenferink (PvdA) van Leiden tegen mediapartner Sleutelstad. Horecazaken hebben geen vergunning nodig voor de schermen.

Niet in de openbare ruimte

Ook de gemeente Westland gaat schermen op terrassen weer toestaan. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente terugvalt op haar evenementenbeleid. Dat komt erop neer dat ook hier de schermen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg. Ook zijn bouwwerken, overkappingen en andere constructies niet toegestaan.

En ook in Delft mogen horecaondernemers tv-schermen binnen of op het terras plaatsen, zodat bezoekers de voetbalwedstrijden kunnen bekijken. Ook hier weer onder de voorwaarde dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 'In sommige gevallen is een vergunning nodig. Dat is het geval als het schermdiagonaal groter is dan anderhalve meter en ook als de wedstrijd vanaf de openbare weg te volgen is. Vergunningsplicht geldt ook voor het plaatsen van grote schermen in de (semi-)openbare ruimte', laat een woordvoerder weten.

LEES OOK: EK Voetbal: Nederland in achtste finale tegen Tsjechië