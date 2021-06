Bijensprookje ruw verstoord door stekende bij op voorhoofd ambtenaar

Dit alles speelde vorig jaar zomer. Met stille trom vertrok het complete volk, tot grote verbazing van raadslid Co Jansen. Hij kwam er namelijk pas recent achter en vond het vreemd dat de raad hier niet eerder over was ingelicht.

'Bijen zijn essentieel voor onze biodiversiteit', aldus Jansen, van de fractie Co Jansen. Hij vindt het stuitend dat de voorkeur is gegeven aan een rokende ambtenaar ten koste van de bijen. 'Die ambtenaar hadden ze dan een cursus aan moeten bieden, want roken is ongezond.'

Planten die insecten aantrekken

'Het begon te wringen toen de ambtenaar werd gestoken', vertelt de betrokken imker Meinhard van de Reep desgevraagd. 'Daar kwam toen nog bovenop dat die twee jongens van de hovenier er moeite mee hadden. Toen zag de gemeente zich blijkbaar verplicht om te kiezen voor de veiligheid van de ambtenaar.

Volgens wethouder Karin Hoekstra is het inderdaad vervelend dat er een ambtenaar werd gestoken en vonden de hoveniers het inderdaad niet prettig, maar lag het grootste probleem bij de installateurs die op het dak aanwezig moesten zijn om allerhande apparaten te onderhouden. 'Hoe kunnen we zorgen dat als die airco of de verwarming uitvalt, er wel meteen iemand aan de slag kan om die weer te maken? Kijk, nu zitten er ook best wel veel insecten, omdat dit planten zijn die insecten aantrekken. Dat vonden onder andere die hoveniers, maar dus ook de installateurs niet echt prettig', aldus de CDA-wethouder.

'Dikke arm of allergisch'

Behalve Meinhard van de Reep zelf - hij wordt dagelijks gestoken - maakt de imker het niet vaak mee dat de bijen het loodje leggen door iemand te steken. 'Ik sta hier naast een bijenkast met dertig-, veertigduizend bijen. Er spelen hier dagelijks kinderen en er komen scholen op bezoek, maar er wordt nooit iemand gestoken.'

Imker Meinhard van de Reep naast bijenkast | Foto: Omroep West

Van de Reep denkt dat de bewuste ambtenaar gewoon pech heeft gehad. 'Ze schijnt er een paar dagen ziek van te zijn geweest. Dat kan, iedereen reageert natuurlijk verschillend op bijensteken. Zelf krijg ik er elke dag tien of twintig, maar dat zegt helemaal niets. Sommige mensen krijgen een heel dikke arm of zijn zelfs allergisch, dus je moet daar niet lichtvaardig over zijn.'

Nieuwe plek in Hoftuin

De imker vindt het jammer dat de bijenkasten van het dak moesten, maar er gloort hoop aan de horizon. 'Vanwege de media-aandacht zijn we nu weer met elkaar in gesprek en heeft de gemeente een aanbod gedaan voor een nieuwe plek in de Hoftuin.'

Co Jansen is sceptisch want 'de hovenier moet net als op het dak ook in de Hoftuin aan de slag', maar hij is blij dat er een oplossing is. Wat de exacte plek wordt waar de bijen komen te staan, weten zowel de imker als de wethouder nog niet. Maar de angel lijkt uit dit verhaal waar mens en natuur streden om hun eigen veilige plekje.

LEES OOK: Imker Nina blij met nieuwe bijenstal na vernieling: 'Fijn gevoel dat de bijen voortaan veilig zijn'