Opnieuw druk bij speciale prikplek voor Haagse wijken: 'Nu wel de doelgroep'

De GGD zegt donderdag 400 prikken met het Janssen-vaccin te zetten in het buurthuis aan het Mandelaplein in de wijk Transvaal. Zorgwethouder Kavita Parbhudayal kwam langs om te kijken hoe het ging: 'Ik werd ontzettend blij van wat ik zag. Heel veel mensen uit de wijk die zich laten vaccineren, inclusief arbeidsmigranten en ongedocumenteerden. Elke prik is er één', schrijft ze op haar Facebookpagina.

Eerder deze week was het ook erg druk bij de prikplek in de Schilderswijk. Toen kwamen er veel jongeren en studenten op af, soms zelfs van buiten de regio. 'We hebben uiteindelijk mensen moeten vragen om een afspraak in te plannen omdat we ze hier niet konden prikken', laat de woordvoerder van de GGD weten. 'Als het ten koste gaat van mensen uit de wijk kan het niet de bedoeling zijn. Het is natuurlijk een pilot. Als het heel rustig was geweest dan had je flexibeler kunnen zijn. 65-plussers met een migratieachtergrond, dat is de doelgroep. Iedere prik is er één, maar dat is ons doel.' Ook vrijdag kunnen mensen nog zonder afspraak worden gevaccineerd aan het Mandelaplein.

LEES OOK: Het nut van een COVID-stempel in je gele boekje: lees hier hoe het zit