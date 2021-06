Klimaatstakers roepen op tot actie tijdens mars in Den Haag

Gewapend met spandoeken en vlaggen, die leuzen bevatten als 'De tijd van niks doen is voorbij' en 'Overheid = schuldig', liepen de demonstranten vanaf de rechtbank naar de binnenstad. De klimaatmars eindigde vlakbij het Binnenhof, op de Lange Vijverberg. Het was de eerste grote demonstratie in maanden waarbij deelnemers gezamenlijk door de stad mochten lopen. Door de verbetering van de coronasituatie heeft de gemeente toestemming gegeven voor de demonstratie.

Fridays For Future en MBO For Climate hebben de klimaatmars georganiseerd. Beide groeperingen waren ook verantwoordelijk voor de grote klimaatmars in 2019. Dit jaar in een iets andere opzet door corona: de organisatie had de deelnemers opgeroepen om afstand van elkaar te houden en een mondkapje te dragen. Vrijwel alle betogers gaven gehoor aan de oproep en trokken in groepen door de binnenstad.

