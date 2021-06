Bewoners ontruimde flat in Waddinxveen nog altijd in onzekerheid: 'Vertrouwen is weg'

De flat aan de Limaweg in Waddinxveen | Foto: Omroep West

Wéér de nacht in een hotel doorbrengen. De bewoners van een flat aan de Limalaan in Waddinxveen die ontruimd werd na een hevige lekkage kunnen nog steeds niet terug naar huis. Ze overwegen ondertussen juridische stappen.

'Vanaf afgelopen zaterdagnacht loop ik rond met twee plastic tasjes', vertelt bewoner Peter Duijn. Al de hele week slaapt hij in een hotel en daar lijkt nog altijd geen einde aan te komen. 'Het is nog niet bekend wanneer we terug kunnen.'

Het pand zal weer opengaan, zei de eigenaar eerder al tegen Omroep West, maar het is wachten op officiële goedkeuring van de Omgevingsdienst. En die is er donderdag nog steeds niet, laat een woordvoerder van de gemeente donderdagmiddag weten.

Veilig terugkeren

'Nog niet alle rapporten zijn binnen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland', zegt de woordvoerder. Ze hoopte dat er donderdag al uitsluitsel zou komen, maar 'het belang van de bewoners staat voorop'. 'We willen zeker weten dat ze veilig terug kunnen keren.'

Dat beaamt Peter Duijn, die zegt dat de bewoners blij zijn dat de gemeente er nauw bij betrokken is. 'Ik heb de indruk dat de gemeente de ernst van de zaak inziet.' Hij hoopt dat er deze week nog groen licht komt, want zijn eigen woning heeft volgens hem geen waterschade. 'Maar andere woningen zijn zeer ernstig getroffen.'

Juridische stappen

Naar eigen zeggen heeft hij woensdag een 'constructief' gesprek gehad met de eigenaar. 'Ik heb wel aangegeven dat het vertrouwen weg is.' De bewoners overwegen daarom juridische stappen, maar hebben de eigenaar een termijn gegeven voor zichtbare oplossingen. Buiten de lekkage om heerst er namelijk meer onvrede over de flat. 'We hebben hem tot 5 juli gegeven om zichtbaar te reageren.'

Wel wil Duijn benadrukken dat hij vindt dat de eigenaar de opvang in hotels goed heeft geregeld. 'Dat wordt aangeboden vanuit de eigenaar. We kunnen zeggen wat er misgaat, maar daarin heeft hij z'n verantwoordelijkheid genomen.' De eigenaar van het pand was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

