Reanimeren met computerbril: 'Je ziet dingen die er eigenlijk niet zijn'

In het klaslokaal ligt een plastic reanimatiepop en studente Luwam draagt een speciale bril. Een computerstem in de bril vertelt haar wat ze moet doen: 'Kantel het hoofd, lift de kin en houd dat vast. Controleer nu de ademhaling.' Luwam gaat van start. 'Je ziet wat je doet en de bril vertelt wat je moet doen', legt ze uit.

De bril vertelt wat je moet doen I Foto: Mathijs Sterrenburg

Mathijs Sterrenburg van het bedrijf Velicus heeft de bril bedacht. Hij kijkt of alles goed werkt, want in september gaan de eerste leerlingen van ROC Mondriaan met de bril aan de slag tijdens hun EHBO-lessen. Sterrenburg legt uit hoe Mixed Reality werkt: 'In de bril zit een camera. Die scant je omgeving en je handen. Vervolgens plaatst de bril objecten in je omgeving, die je kan pakken en loslaten.'

Deense voetballer Eriksen

Jelle Marchand is directeur van de School voor Business Support van het ROC Mondriaan. Hij vindt het belangrijk dat leerlingen op een realistische wijze reanimatieles krijgen. 'Je hebt net de actualiteit van de Deense voetballer Christian Eriksen gehad, die dit EK gereanimeerd werd op het veld. Maar daarvoor bezocht ik al stagebedrijven die me vertellen dat ze het belangrijk vinden dat studenten bedrijfshulpverlening EHBO en reanimeren moeten kunnen.'

Ook studenten Luwam en Emilia vinden het fijn dat ze reanimatieles krijgen. 'Het is sowieso handig. Als je iemand op straat ziet liggen, kun je diegene gelijk helpen.' EHBO-docent Daisy Verschelden is blij met de brillen. 'We kunnen wel oefenen op een pop, maar door de bril is het meer zoals het in werkelijkheid is', reageert ze.

Docent blijft

Marchand benadrukt dat de bril de docent niet gaat vervangen. 'We doen dit omdat we dan meer leerlingen reanimatielessen kunnen aanbieden. Het is geen wegbezuiniging van de docent. Sterker nog, het kost meer geld. De docent blijft, die moet toezicht houden op de groep.'

