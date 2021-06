Leiden krijgt groen licht voor woontorens langs Willem de Zwijgerlaan

In de drie torens komen in totaal 580 appartementen, waarvan 145 in de sociale huursector. Ook krijgt het complex twee zwembaden, groene terrassen en een inpandige stalling voor 1.700 fietsen. Voor bewoners met een auto is plek voor 380 parkeerplaatsen.

Voor de gemeenteraad gaf de grote woningnood de doorslag. Vanuit de stad was er lang verzet tegen de plannen. Er werd zelfs geprobeerd om een referendum over het plan te organiseren. De initiatiefnemers kregen daarvoor uiteindelijk onvoldoende steun.

'Iedereen kent verhalen over overbieden'

Behalve de VVD stemde de hele oppositie in de raad tegen de plannen. Leiden Participeert, Partij Sleutelstad en de SP zijn zo ontevreden over de besluitvorming dat ze zelfs een motie van afkeuring indienden tegen D66-wethouder Fleur Spijker van duurzame verstedelijking. Die motie haalde het niet.

De voorstanders wezen vooral op de enorme druk op de Leidse woningmarkt. 'Iedereen kent de verhalen dat er een ton wordt overboden bij woningen', schetste PvdA-raadslid Martijn Otten de situatie op de Leidse woningmarkt. Enkele jaren geleden sprak Leiden al af om tot 2030 in totaal 8500 woningen te bouwen, maar inmiddels komen daar alweer 2400 geplande woningen bij.

Impressie van de LEAD-woontorens in Leiden | Foto: gemeente Leiden

600 zonnepanelen op het dak van de buren

GroenLinks is bovendien tevreden over de duurzaamheidsmaatregelen. Wel stelde raadslid Alex Friso voor om enkele grote daken in de buurt van de torens vol te leggen met zonnepanelen om de energieprestaties nog wat beter te maken. 'Want bij zulke hoge torens heb je nu eenmaal weinig dak in relatie tot het grote aantal woningen.'

Dat gaat ook gebeuren, wist wethouder Spijker te melden. 'Er wordt gekeken of er in totaal 600 zonnepanelen kunnen komen op het appartementencomplex in de Koningsstraat en op het gebouw van Tennet aan de Nieuwe Koningstraat.'

