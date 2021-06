Den Haag deelt gratis bomen uit aan de inwoners van de stad

Den Haag is begonnen met het uitdelen van gratis bomen aan de inwoners. Iedereen die dat wil, kan er een aanvragen bij de gemeente. Michelle de Jong, medewerker van Café Boom bij het Zuiderparktheater, nam donderdagmiddag de eerste in ontvangst uit handen van GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Kapteijns bedacht het plan om in ieder geval duizend bomen ter beschikking te stellen aan de inwoners van de stad. 'Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland', zegt hij. 'Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.'

Het idee achter plan om bomen uit te reiken aan particulieren is dat de gemeente zelf eigenaar is van 'slechts' de helft van de grond in de stad. Op en in dat deel van de grond is het vaak al druk, met parkeerplaatsen, afvalcontainers en ondergrondse leidingen en kabels. Door nu ook de inwoners bomen te geven, kan het nog groener worden in de stad. Kapteijns: 'Een voordeel van het planten van bomen op particuliere grond kan zijn dat bomen hier vaak meer ruimte hebben en iets verder van wegen of bebouwing afstaan waardoor zij beter kunnen groeien en langer blijven leven.'

'Bomen brengen mensen samen'

De gemeente neemt het plan graag over, aldus wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Bomen zijn zo belangrijk voor Den Haag. Ze maken onze stad mooi, dragen bij aan de biodiversiteit en tijdens de warme dagen ervaren we hoeveel verkoeling een boom biedt. En bomen brengen mensen samen', stelt hij. Daarom plant de gemeente zelf extra bomen en worden duizend bomen uitgedeeld aan bewoners. 'Zodat de Haagse voor- en achtertuinen, volkstuintjes of gezamenlijke buurttuinen nog groener kunnen worden.'

Hagenaars kunnen van tot en met zondag 29 augustus een gratis boom aanvragen via de website www.bomenvoordenhaag.nl. De bomen moeten geplant worden op privéterrein. Dat betekent: in de eigen voor- of achtertuin, volkstuin, buurttuin of gezamenlijke binnentuin.

Verschillende soorten

Bewoners kunnen kiezen uit bomen voor een kleine, middelgrote of grote tuin en uit verschillende soorten zoals een tamme kastanje, perenboom of sierappel. Stichting Duurzaam Den Haag voert de campagne Bomen voor Den Haag uit. Die stichting beoordeelt alle aanvragen en deelt ze ook uit.

De nadruk ligt wel op wijken met veel steen en weinig groen is, zoals Transvaal en de Schilderswijk. 'Daar kan het planten van een boom echt een verschil maken', aldus Heleen Weening, directeur van Stichting Duurzaam Den Haag, tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Café Boom in het Zuiderpark.

