Wielrenner Koen de Kort is drie vingers kwijt na ongeluk in Andorra

Door een ongeluk met een voertuig in Andorra heeft wielrenner Koen de Kort donderdagmiddag ernstig handletsel opgelopen. De 38-jarige in Gouda geboren De Kort werd met spoed per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell in Spanje. Volgens zijn ploeg Trek-Segafredo konden de artsen niets anders meer doen dan drie vingers van zijn rechterhand amputeren.

De Kort moet de komende dagen in het ziekenhuis blijven. Hij kan volgens de artsen zijn rechterhand in de toekomst blijven gebruiken, omdat de duim en wijsvinger konden worden gered van amputatie. 'Onze deskundige wegkapitein woont al enkele jaren in Andorra en was helaas betrokken bij een ongeval in de Pyreneeën', meldt de ploeg op de eigen website.

De geboren Gouwenaar moest met spoed per helikopter worden overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell, in de provincie Barcelona. Tijdens de operatie die meer dan drie uur duurde konden de artsen alleen de duim en wijsvinger redden, meldt ploegarts Dr. Manuel Rodrìguez Alonso.

Toch al geen Tour

Het ongeval vond plaats tijdens een off road-trip in Andorra, waar De Kort al enkele jaren woont. Hij zou geen deel uitmaken van de Trek-Segafredo-ploeg die dit weekend start in de Tour de France.

Onder anderen Bauke Mollema mag daar voor succes gaan zorgen voor de Amerikaanse ploeg. Zaterdag begint Mollema aan zijn elfde Tour de France. Vorig jaar viel hij uit na een valpartij in de dertiende etappe.