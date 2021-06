Festivals, food en feesten, hier kun je heen deze zomer

Kijk altijd op de website van het evenement naar de toegangsvoorwaarden. Dit artikel wordt regelmatig aangevuld.

2-3-4 juli

DEN HAAG

De Parade is weer in het Haagse Westbroekpark. De dertigste editie van het rondreizende evenement is anders. Waar je voorgaande jaren over het terrein slenterde en ter plekke besloot welke voorstelling je ging bekijken of wat je wilde eten, moet je nu vooraf kiezen voor een pakket van twee voorstellingen in één tent, met een kleine of grote maaltijd.

2 t/m 18 juli

Westbroekpark Den Haag

De Parade in het Haagse Westbroekpark | Foto: Erik van 't Hof

LEIDEN/OEGSTGEEST

De ultieme vrijmibo. Er zijn meerdere stages met de lekkerste muziek van de leukste dj's, heerlijk eten en spetterende drankjes. Borrel071, Lotje en Frits Friday slaan de handen ineen voor hét lekkerste borrelfestival van Leiden.

Vrijdag 2 juli

Klinkenbergerplas , Oegstgeest

LEIDEN

Trots presenteert Funked Up zich als het Eerste Leidse muziekfestival zonder 1,5 meter. Funked Up wordt in drie zalen van Scheltema Leiden gehouden. Er is een breed programma met funk, soul, blues, pop, reggae, hiphop en ska. Met optredens van onder meer Justice & the Smooth Operators, Eelke Mastebroek, The Backpockets act en de KiloKnallers. Ook is er een silent disco met de gebroeders Tom & Chris O’Riordan achter de knoppen.

Zaterdag 3 juli

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden

KATWIJK

Het Jumpin’ Picknick festival is coronaproof. Het festival bestaat uit twee tijdsblokken van drie uur. Bezoekers moeten een eigen plek (cirkel) op het veld reserveren zodat iedereen nog steeds de gepaste afstand kan bewaren.

Het festival wordt afgetrapt door de Katwijkse coverband ACE. Die speelt bekende top 2000 nummers akoestisch. Aansluitend is er een optreden van de Katwijkse top party band Support Act. Speciale gast is Leona Phillipo, onder meer bekend van The Voice of Holland.

Zaterdag 3 juli

Goerie, Katwijk

9-10-11 juli

ALPHEN AAN DEN RIJN

Twee dagen feest aan de Zegerplas in Alphen aan den Rijn.

Vrijdag is het de Hollandse avond met Snollebollekes, Gerard Joling, de Rijswijkse Samantha Steenwijk en een thuiswedstrijd voor zanger en Alphenaar Thomas Berge.

Zaterdag is het thema Urban, Hip Hop, House en kan het publiek los op Boef, Lil Kleine, Yung Felix en nog veel meer urban artiesten.

Vrijdag 9 juli en zaterdag 10 juli

Zegerplas Alphen aan den Rijn

Snollebollekes is één van de acts op het festival | Foto: ANP

DEN HAAG

DELFT

Tijdens 'Knapsack Op de gracht' varen, rijden en reizen dertig lokale wereldse acts langs de Delftse terrasboten en terrassen. Van gypsy via smartlap naar singer songwriter. En van dj tot ska naar klassiek!

Jij kan dus eindelijk weer coronaproof genieten van wereldse cultuur met een drankje in je hand op één van de terrasboten of op één van de horecapleinen.

Met optredens van Delfts eigen levensliedzanger Kees Haak ( zoon van Nico), Babette Zwinkels, Anke Timmer op haar gibsongitaar, straatact De redder in nood, Ronald Snijders en Robby Alberga en Jessy Yesmeen.

Zaterdag 10 juli en zondag 11 juli

Delft, verschillende locaties, 30 acts op 12 rondreizende podia

17-18 juli

DEN HAAG

De Parade in het Haagse Westbroekpark | Foto: Erik van 't Hof

24-25 juli

31 juli-1 augustus

LEIDEN

Op 30 en 31 juli 2021 zijn we in Leiden. Het Ambachtsplein is de plek voor een intiem wijnfestival. Kom gezellig langs en geniet van meer dan honderd verschillende wijnen en smakelijke lekkernijen. Muziek en Jeu de Boules worden geregeld: dus neem je vrienden, collega's of kids mee.

Vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli

Ambachtsplein, Leiden



LEIDEN/OEGSTGEEST

De ultieme vrijmibo met de lekkerste muziek van de leukste dj's, heerlijk eten spetterende drankjes. Borrel071, Lotje en Frits Friday slaan de handen ineen voor hét lekkerste borrelfestival van Leiden

Vrijdag 30 juli

Park Landskroon, Oegstgeest

7-8 augustus

KATWIJK

Op het strand in Katwijk aan Zee is van 5 tot en met 14 augustus 2021 het Noordzeezomerfestival.

Begin juli zal na goedkeuring van de vergunningaanvraag door de gemeente het programma bekend worden gemaakt en de kaartverkoop beginnen.

Het volledige programma wordt nog bekend gemaakt, maar er is een Golden Earring Tribute.

5 t/m 14 augustus

Evenemententerrein, (afrit Voorstraat) op het strand in Katwijk

KOUDEKERK AAN DEN RIJN

Het grootste trekkertrekevenement in de regio.

Ronkende tractoren, uiteenlopende muziekoptredens, opvallende acts en spannende attracties. De 29e editie van de Trekkertrek Familiedag belooft weer een geweldige editie te worden.

Het traditionele touwtrekken voorafgaand aan de familiedag is dit jaar op woensdag 4 augustus 2021.

Zaterdag 7 augustus

Hoogewaard 209 (achter de firma Consolis Spanbeton), Koudekerk aan den Rijn

LISSE

Een weekeinde per jaar verandert de Keukenhof in Lisse in het domein van elfen, trollen, piraten en andere wezens. Wie het terrein betreedt, gaat jaren terug in de tijd: ijzer smeden, vechten met zwaarden en muziek zoals ze die alleen vroeger maakten. Een van de hoogtepunten voor de bezoekers van Castlefest, is het in brand steken van de Wicker op zaterdagavond.

5 t/m 8 augustus

Keukenhof 1, Lisse

DEN HAAG

In het Openlucht Zuiderparktheater in Den Haag is de derde editie van het Haags Beat Festival. Een eerbetoon aan de artiesten die Den Haag voor eeuwig op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek.

Wie er komen optreden is op dit moment nog een verrassing. De organisatie belooft in ieder geval 'een All Stars shows om je vingers bij af te likken en heel lekker Indonesisch eten'.

Zondag 8 augustus

Openluchttheater Zuiderpark, Henriette Roland Holstweg 100, Den Haag

13-14-15 augustus

KATWIJK

DEN HAAG

Het Lange Voorhout is het toneel voor een wijnfestival, waar meer dan 100 verschillende wijnen in de schijnwerpers staan, gecombineerd met meer bourgondisch genieten zoals kaasplankjes, charcuterie, vega-gerechten en veel meer lekkers. En dat alles onder het genot van muziek, een potje Jeu de Boules en hoop gezelligheid.

13 t/m 15 augustus

Lange Voorhout, Den Haag

20-21-22 augustus

ZOETERMEER

Een festival bij de de Noord Aa plas te Zoetermeer met Snollebollekes, Lucas & Steve, Van Dik Hout, Gers Pardoel & Band, Emma Heesters, Rolf Sanchez & Band. En meer namen volgen, meldt de organisatie.

Ook is er ruimte voor Zoetermeers talent. De Dirikteur is hard aan zijn muzikale weg aan het timmeren en de organisatie geeft hem de kans om zich aan groot publiek te laten zien tijdens de allereerste editie van Live at the Lake Festival.

Vrijdag 20 augustus en zaterdag 21 augustus

Noord Aa strand, Aziëweg 5, Zoetermeer

26-27-28-29 augustus

DEN HAAG

Haagse Dance Festival, een festival met vijf podia: Techno Stage, ASTA Stage, Deephouse/ Techhouse Stage, Urban/ House Stage en Het Grote Foute Feest

De line-up bestaat uit onder meer Chuckie, Secret Cinema, La Fuente, Erick E,Outsiders, KM (Live), Egbert (Live), Sluwe Vos, Bart Skils, Barend & Van Breukelen (538), en Django Wagner.

Zaterdag 28 augustus

Den Haag Outdoor, Zuiderpark Den Haag

LANGERAAR

In Langeraar zijn eind augustus traditioneel de Oranjefeesten met de kermis en de beroemde beddenrace.

Vrijdag 27 augustus, vanaf 19:00 uur, de beroemde Beddenrace

Een beddenrace bestaat uit twee personen en een bed, voorzien van drie wielen en een stuurinrichting. De stuurman neemt plaats op het bed en de loper probeert het bed zo snel mogelijk voort te bewegen. Tijdens de race wisselen stuurman en loper elkaar af terwijl het bed in beweging blijft. Zo proberen de deelnemers hun bed zoveel mogelijk ronden over het parcours te sturen.

In Langeraar gebeurt dat rond Huize Aarhoeve. De atleten weten daarbij soms snelheden van meer dan 30 kilometer per uur te behalen. Alle bedden krijgen een chip, waardoor de tijdwaarneming elektronisch is en de uitslag dus snel bekend kan worden gemaakt.

26 t/m 29 augustus

Altiorplein Langeraar

2-3-4-5 september

SCHEVENINGEN

Voorprogramma wordt nog aangekondigd

De heren hebben een roerig jaar achter de rug, maar ze hebben wel de tijd om op te treden op het Scheveningse strand. Voor Tino Martin is het natuurlijk weer even 'thuiskomen'.

Donderdag 2 september

Strand Noord Scheveningen

Hagenaar Charly Lownoise & Mental Theo. Maar ook 2 Unlimited, Vengaboys, The Party Animals, 2 Brothers on the 4th Floor en Twent4seven (ft. Nancy). De host van de avond is niemand minder dan Radio 10-dj Gerard Ekdom, die deze avond zelf ook zijn meest favoriete jaren '90 platen voor je draait.

Vrijdag 3 september

Strand Noord Scheveningen

Jacqueline Govaert van Krezip: 'We kijken er ongelofelijk naar uit om de zomer af te sluiten met een bijzonder strandconcert, LIVE on the BEACH. Het is een prachtige locatie en samen met geweldige artiesten als Nielson en Danny Vera kan het alleen maar een hele bijzondere avond worden.'

Zaterdag 4 september

Strand Noord Scheveningen

DEN HAAG

(start 2 september)

Tot en met 12 september kan iedereen op het Haagse Malieveld kennismaken met de Indonesische cultuur (en die van de rest van Azië), vrienden ontmoeten, heerlijk eten en genieten van muziek en dans.

2 t/m 12 september 2021

Malieveld Den Haag

10-11-12 september

DEN HAAG

Festival Classique is terug met Sound Bites. Van 9-11 september presenteert Festival Classique in de Fokker Terminal een uitbundige line-up die de volle breedte van klassieke muziek vertegenwoordigt. Het festival brengt met deze voorstelling, die drie avonden wordt uitgevoerd, verrassende combinaties van gevestigde namen en aanstormend toptalent, nieuwe interpretaties van bekende werken en bijzondere koppelingen met kunstvormen als dans en film.

9 t/m 11 september

Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

DEN HAAG

SCHEVENINGEN

Voorprogramma: The Indien en Goldband uit Den Haag

Vrijdag 10 september

Strand Noord Scheveningen

DEN HAAG

Rapper Frenna organiseert zijn eigen festival in het Haagse Zuiderpark. Er komen zeven area's met verschillende thema's en daar zijn dan vijf podia.

Zaterdag 11 september

Zuiderpark

VOORBURG

Een weekend vol dans en muziek tijdens de vijftiende editie van het Huygens Festival.

Vrijdag 10 t/m zondag 12 september

Huygenskwartier Voorburg

17-18-19 september

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphense Oktoberfeest - vrijdag 17 september

Een gezellige line-up met klinkende namen als Opgeblazen (Torreador), het Feestteam, Vieze Jack, de Partyfriex, Ganz Toll (Helemaal Top) en René le Blanc. Dat alles gepresenteerd door gastheer Kristof Kartoffel von Rheinhausen.

Xander & Friends: The Tribute Edition - zaterdag 18 september

De avond start met Queen Forever, een steengoede Queen tribute band. Daarna vertolken Xander de Buisonjé, Danny de Munk, Romy Monteiro, Elske DeWall en Charly Luske klassiekers.

Xander & Friends: The Dutch Edition - zondag 19 september

In The Dutch Edition, zie je een Nederlands programma met o.a. optredens van Xander de Buisonjé, Alphenaar Thomas Berge, Wolter Kroes, Frans Duijts en de Rijswijkse Samantha Steenwijk.