Woede over sloopplannen Den Haag Zuidwest: 'Blijf met je klauwen van mijn huis af'

De kritiek op de grootschalige sloopplannen in Den Haag Zuidwest is groot. Bewoners willen niet weg uit hun huis en ook de Haagse gemeenteraad zet vraagtekens bij de plannen van wethouder Martijn Balster (PvdA). 'Het is een barbaars voornemen waar Den Haag zich voor moet schamen', zei Tim de Boer van de Haagse Stadspartij.

De gemeente Den Haag wil samen met woningcorporatie Staedion en ontwikkelaar Heijmans tweeduizend woningen slopen in de wijken Dreven, Gaarden en Zichten. Hiervoor komen nieuwe woningen terug. Daarnaast moeten er 3500 extra huizen bijgebouwd worden. Het is volgens wethouder Balster nodig omdat veel woningen is deze wijken in slechte staat verkeren.

Maar sommige bewoners vinden de plannen onbegrijpelijk. Zij zien liever dat hun woningen gerenoveerd worden. Tien bewoners spraken donderdagavond tijdens een commissievergadering de raadsleden toe, zo nu en dan op emotionele wijze. 'Mijn dochtertje van drie verliest straks al haar vriendjes', zei Lara van der Zwan. 'Blijf met je klauwen van mijn huis af. Het is mijn huis en het zijn mijn kinderen.'

Onzekerheid

Ook andere bewoners vrezen de sloopplannen, omdat hun buurt uit elkaar dreigt te vallen. 'We hebben leuke buren en we gaan leuk met elkaar om', zei een van de inwoners. 'Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Mijn kinderen willen hier niet weg.' Bovendien is de onzekerheid groot. 'We weten niet waar we aan toe zijn.'

De Haagse gemeenteraad toonde zich ook uitermate kritisch over de sloopplannen. 'Er wordt over bewoners heen gewalst die geen sloop willen', zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp. 'De sloop moet gedragen worden door de wijk.' VVD-raadslid Jan Pronk vroeg zich af of er wel met inwoners is gesproken. 'Het college wil het leven van de mensen in Zuidwest beter maken, maar wij horen de mensen vanavond zeggen: wat doet u ons aan?'

Wegvagen

Robert Barker van de Partij voor de Dieren zei dat 'wijken worden weggevaagd' en veel groen verdwijnt. 'Er verdwijnen zeven voetbalvelden aan groen. Om het gebrek aan bomen te compenseren worden bomen in een parkeergarage geplempt.' Dat wordt ontkend door wethouder Balster. Volgens hem is er juist sprake van een lichte toename van het groen.

Daarnaast vinden veel partijen dat er veel te veel woningen gebouwd worden. 'De kans wordt aangegrepen om op deze postzegel extreem meer woningen te bouwen', zei De Boer. 'Het beschermd stadsgezicht wordt aangetast. Het is een barbaars voornemen waarvoor Den Haag zich moet schamen.' Volgens PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis maakt wethouder Balster een 'enorme bende van Den Haag'. 'Waarom maakt u de sociale structuur in Zuidwest kapot? Waarom maakt u Den Haag kapot?'

Erbarmelijke staat

Maar volgens wethouder Balster zijn de sloopplannen pure noodzaak. 'Vooral de portiekflats verkeren in erbarmelijke staat', zei hij. 'Renovatie is niet meer mogelijk bij deze woningen. Maar ik realiseer mij dat het een ingrijpend plan is, want verhuizen is nooit leuk en gedwongen verhuizen al helemaal niet.'

Balster garandeert wel dat iedereen kan terugkeren in een passende woning in de eigen wijk. 'Elke bewoner heeft een terugkeergarantie', zei hij. 'We gaan daarbij uit van de portemonnee van bewoners. Iedereen kan dus terugkomen in een betaalbare woning.' Maar daarvoor is het wel noodzakelijk om extra woningen bij te bouwen. Balster: 'Met een verdicht programma kunnen we betaalbare woningen terugbouwen. Anders worden woningen duurder en kunnen bewoners niet terugkeren.'

LEES OOK: Onzekerheid in Den Haag Zuidwest door grootschalige sloopplannen: 'Ik wil niet weg'