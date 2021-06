Den Haag hijst inclusieve vlaggen voor wedstrijd Oranje

De gemeente Den Haag zal zondag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal op diverse plaatsen in de stad de inclusieve vlag hijsen. Met de inclusieve vlag wil de stad aandacht vragen voor homohaat en de sociale onwenselijkheid ervan. Reden hiervoor is de anti-homowet die in Hongarije is ingevoerd, het land waar Oranje zondag in actie komt.

De nieuwe Hongaarse wet verbiedt scholen, bibliotheken en media om homoseksualiteit en genderdysforie 'te promoten' onder jongeren. 'Deze wet gaat in tegen alle fundamentele mensenrechten waar wij als stad van vrede en recht en Europa voor staan: gelijkheid, inclusiviteit, waardigheid en vrijheid van meningsuiting', aldus wethouder Bert van Alphen.

De gemeente realiseert zich dat het ook voor de inwoners van Den Haag nog altijd niet vanzelfsprekend is om over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te praten. Het hijsen van de vlaggen is dan ook om deze mensen een hart onder de riem te steken. 'Ik wil dat iedereen zich welkom voelt in onze stad', vertelt Van Alphen.

Vlaggen aan De Hofvijver

De Haagse wethouder zal zelf met demissionair minister Sigrid Kaag de vlaggen aan De Hofvijver hijsen. Ook bij de hoofdingang van het stadhuis aan het Spui, de Haagse stadsdeelkantoren en de Cruyff Courts wappert de inclusieve- of regenboogvlag. Van Alphen roept alle overheden en inwoners van Nederland op de regenboogvlag, inclusieve- of transgendervlag te laten wapperen tijdens de voetbalwedstrijd van het Nederlandse elftal in Boedapest.

Wethouder Van Alphen vertelt in West Wordt Wakker dat het onderwerp hem echt raakt. 'Het gaat erom dat mensen uitgesloten worden. Ik behoor zelf ook tot de doelgroep. Het is ongelofelijk dat er een wet is aangenomen die jouw bestaan ontkend. Dat is het ergste wat er is. Daar zit die emotie. Ook bij mij.'

Iedereen welkom in Den Haag

Burgemeester Jan van Zanen is blij met de actie in de stad. 'Hiermee laten we zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn in Den Haag of waar ook ter wereld; ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of identiteit.'

