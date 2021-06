Leo van Vliet klaar voor de Tour: 'Stel je voor dat Schelling net als ik gelijk een etappe pakt'

'De Tour is natuurlijk dé droom van iedere wielerjongen', vertelt Leo van Vliet. Op 23-jarige leeftijd maakte de oud-topsporter zijn debuut in de Tour, waarbij hij direct de zevende etappe achter zijn naam schreef. 'Ik denk dat Ide Schelling zijn geluk niet op kan als het hem ook lukt.'

Net als Van Vliet 42 jaar eerder deed, gaat het Haagse talent als 23-jarige debuteren in de prestigieuze wielerronde. Begin deze maand won Schelling in de GP Kanton Argau in Zwitserland zijn eerste wedstrijd voor de Duitse ploeg Bora-hansgrohe. Een paar weken eerder sleepte Schelling bij de Amstel Gold Race ook al de prijs voor de strijdlust in de wacht. Een trofee die hij uit handen kreeg van Leo van Vliet, koersdirecteur van het wielerevenement.

'De Haagse bluf spat van Schelling af'

'Hij heeft natuurlijk een prachtjaar beleefd, maar viel daarvoor ook al op', zegt Van Vliet. 'Het is een nuchtere jongen, waar het talent en de Haagse bluf vanaf spat. Hij heeft behoorlijk wat potentie, maar zal uiteraard eerst even moeten wennen. Het is in het begin altijd best spannend.'

Ide Schelling maakt zijn debuut in de Tour I Foto: ANP

'Ik heb de ballen om iets te doen wat anderen minder snel zouden doen', vertelde de Hagenaar in december over zichzelf. 'Van BAM! en hatsekee, erin gaan en we zien wel waar het schip strandt.' Ook Van Vliet is benieuwd waar het Haagse schip van Schelling gaat aanleggen. 'De Tour begint niet meer rustig met een proloog, maar gaat gelijk volle bak. Schelling kan goed bergop rijden, wat de start in het heuvelachtige Brest voor hem natuurlijk ideaal maakt.'

Van Baarle in dienst van de kopmannen

Ook Dylan van Baarle rijdt dit jaar opnieuw mee in de Ronde van Frankrijk, al vermoedt Van Vliet dat de Voorburger weinig kansen zal krijgen. 'Hij koerst als knecht voor zijn kopmannen die het moeten afmaken. Hij rijdt bij zijn ploeg INEOS Grenadiers als het ware in dienst van een grote naam als Geraint Thomas. Maar dat maakt de Tour voor Van Baarle zeker niet minder mooi. Meedoen is al prachtig.'

'Dat dit zo'n sympathieke jongen overkomt, is afschuwelijk'

Donderdagavond werd Van Vliet geconfronteerd met het nieuws dat wielrenner Koen de Kort uit Gouda drie vingers verloor na een ongeluk in Andorra. Alleen zijn duim en wijsvinger konden in het Spaanse ziekenhuis worden gered. 'Dat is nog het meest positieve aan dit vreselijke bericht. Ik heb Koen in mijn tijd als bondscoach in mijn ploeg gehad dus dit gaat mij zeker aan het hart. Dat dit zo’n sympathieke jongen overkomt, is afschuwelijk. Ik leef met hem mee.'

Een handstand bij winst?

Maar wat gaat Van Vliet eigenlijk doen, wanneer een Nederlander in Frankrijk een prijs in de wacht sleept? Een handstand misschien? 'Nee', lacht de 65-jarige. 'Dat lukt me niet meer.' In zijn tijd als bondscoach maakte Van Vliet ooit een handstand bij het ontbijt om te laten zien dat hij als vijftiger nog steeds fit was. 'Ik word wél ouder, maar niet meer gauwer. Dat zit er helaas niet meer in. Ik ga het voor de tv volgen en hopen. Een stuntje zou leuk zijn.'

