Musical Soldaat van Oranje vanaf oktober weer hervat

De musical Soldaat van Oranje wordt weer hervat. De succesvolste Nederlandse musical aller tijden lag sinds de laatste lockdown van oktober stil. Precies een jaar later gaan de acteurs het podium van de TheaterHangaar in Katwijk weer op.

Producent NEW Productions maakte vrijdag bekend dat de musical vooralsnog tot en met december te zien is. In oktober werd besloten te pauzeren met de optredens omdat door de coronamaatregelen te weinig kaarten mochten worden verkocht om de show rendabel te laten zijn. Door de versoepelingen is er volgens de producent weer voldoende perspectief dat er in een volle TheaterHangar kan worden gespeeld.

De voorstelling stond op het moment van pauzeren op het punt om de tiende verjaardag te vieren. Het is daarmee veruit de langstlopende Nederlandse theatervoorstelling ooit. De musical vertelt het levensverhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema en werd sinds 2010 doorlopend gespeeld voor uitverkochte zalen. De musical werd bijna 2900 keer opgevoerd; meer dan 3,1 miljoen mensen hebben het stuk inmiddels gezien.

Een paar weken te zien geweest

Door de coronamaatregelen is de musical sinds de coronauitbraak in maart 2020 nauwelijks opgevoerd. Alleen in september en oktober vorig jaar is de Soldaat van Oranje een paar weken te zien geweest.

Mensen die kaarten hadden gekocht voor voorstellingen die in de tussenliggende periode zijn geannuleerd, krijgen vanaf 6 juli als eerste de kans om kaarten te kopen. Het gaat hierbij om 45.000 tickets. De organisatie benadrukt dat ook komend najaar de hoeveelheid publiek kan veranderen. 'Er wordt gespeeld volgens de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid.'

LEES OOK: Heel veel theaterkaarten gaan dit weekend in de verkoop, dit zijn onze tips