Man die AH-medewerkers neerstak krijgt tbs met dwangverpleging

De 43-jarige Marson C. is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De rechtbank vindt dat de Hagenaar behandeld moet worden voor zijn stoornis. C. ging op 2 december vorig jaar door het lint in een vestiging van Albert Heijn op de Grote Marktstraat in Den Haag.

De man stak drie supermarktmedewerkers neer omdat hij dacht dat één van hen maanden eerder bij hem had ingebroken. Dat was niet zo, maar C. verkeerde die dag in een psychose. Bij de inbraak waren zijn medicijnen gestolen, en vanwege corona had hij geen nieuwe kunnen halen bij zijn huisarts. Zonder medicatie gaat C. door het lint. Hij weet zelf ook dat hij daarvoor onder behandeling moet blijven, zo zei hij twee weken geleden bij de behandeling van zijn zaak.

Het openbaar ministerie eiste twee weken geleden tbs met dwangverpleging, omdat dat de enige garantie is dat C. de rest van zijn leven onder behandeling blijft. De advocaat van de Hagenaar vroeg om tbs met voorwaarden, daarmee heeft C. na negen jaar de kans om weer terug te keren in de samenleving.

Behandeling

De rechtbank vindt dat tbs met dwang de verdachte de grootste kans op succes geeft. De verdachte zegt altijd wel dat hij mee wil werken, maar volgens de rechtbank doet hij dat alleen om van zijn behandeling af te komen. Dat hij binnen een jaar nadat hij stopte met zijn medicijnen opnieuw in de fout ging noemt de rechtbank zeer zorgelijk.

Het is puur geluk dat de verwondingen beperkt zijn gebleven bij de steekpartij, vindt de rechtbank. C. moet ook schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

