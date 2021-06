'O O Den Haag' op z'n Frans, Tess Merlot brengt een ode aan de hofstad

Of je nu van Frankrijk houdt of niet, als de Tour de France van start gaat gebeurt er iets met de Nederlanders. Dat constateert ook de Haagse zangeres Tess Merlot, die zelfs meent dat ze in die periode op straat meer Frans hoort spreken. Om het Franse gevoel te versterken brengt zij vrijdag een nieuwe single uit, die een beetje refereert aan dat zomerse Tour-gevoel. Maar die tegelijkertijd ook een eerbetoon is aan haar stad Den Haag.

Toen Tess voor het eerst Jacques Brel hoorde zingen, sloeg de bliksem in. Zo schrijft zij het letterlijk op haar website. Zij zingt met joie de vivre en altijd in die taal die zij zo prachtig vindt: het Frans. Tijdens de tour heeft zij vaak ineens het gevoel dat er sprake is van een liefde die door iedereen gedeeld wordt. 'Dan hoor je ineens ontzettend veel Franstalige muziek op de radio. Alles en iedereen wordt dan een stukje Franser.' Tess wordt daar heel blij van, al zou zij het liefste zien dat dit hele jaar door gebeurt. Zij doet haar uiterste best om dat Tour de France-gevoel een beetje vast te houden.

Misschien zou je kunnen zeggen dat Tess Merlot te laat geboren is. In de jaren zestig en zeventig was het Franse chanson in Nederland enorm groot. 'Dat Engelse heeft het overgenomen, maar ik merk dat er nog steeds behoefte is aan Franstalige muziek. Bij de start van de tour willen mensen het weer massaal horen. Maar zodra de tour is afgelopen wordt het weer overschaduwd door het Engels. Dat vind ik zo jammer.'

La Haye

De Haagse besloot de start van de Tour de France aan te grijpen om een nieuwe single uit te brengen. 'Twee jaar geleden heb ik een liedje geschreven over Parijs. Heerlijke stad natuurlijk en ik ben er graag. Maar waar ik mij echt thuis voel, dat is mijn eigen Den Haag. Daar moet een liedje over geschreven worden, vond ik. Dat werd La Haye, waarvan de première vrijdagochtend te horen was in West Wordt Wakker op Radio West.'

'Superblij' is Tess met haar nieuwe single. 'Ik had de tekst geschreven. Daarmee ging ik naar mijn componist, dat is een Franse Hagenaar die hier al tien jaar woont. En hij heeft zo'n ontzettend vrolijk liedje gecomponeerd'. Typisch Frans, maar ook typisch Haags. Kees van Kooten zei ooit: 'Hagenaars zijn kankeraars' en die eigenschap is ook Tess niet geheel vreemd. 'Ja, ik loop ook altijd wel te mopperen op Den Haag. Zo van: er gebeurt hier weer van alles en wat is die wind koud. Maar toch ben ik nergens zo graag als hier. Ik kan mij niet voorstellen dat ik hier ooit wegga.'

LEES OOK: Mart Visser: van modekoning tot gastconservator Museum Beelden aan Zee