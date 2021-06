Leidse politiek: 'Fusie met buurgemeenten op termijn onvermijdelijk'

Dat blijkt uit een onderzoek van mediapartner Sleutelstad onder alle 35 politieke fracties in de Leidse regio. 29 daarvan reageerden op tien vragen over regionale samenwerking en de komst van een Groot Leiden, waarbij de vijf gemeenten samen verder zouden gaan als één grote stad.

Tussen het grote Leiden en de kleinere gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude zit veel verschil als het gaat om de onderlinge samenwerking. De fracties die zeggen dat 'fusie op termijn onvermijdelijk is' komen voor het grootste gedeelte uit Leiden. In de kleinere gemeenten denken de meeste fracties juist zelfstandig te kunnen blijven vanwege de samenwerking via gemeenschappelijke regelingen. De D66-fracties in de buurgemeenten zijn daar een uitzondering op en voorzien een gemeenschappelijke toekomst.

Gesprek na gesprek

De discussie over samenwerking en fusie in de Leidse regio speelt al veel langer. In 2015 probeerde Elco Brinkman alle gemeenten op één lijn te krijgen over een fusie van gemeenten, maar dat was in de ogen van veel mensen een mislukte poging. Wel werd afgesproken om op thema's samen te werken. Vier jaar later zochten de politici elkaar weer op, maar ook bij de nieuw verkozen gemeenteraden bleek nog veel oud zeer aanwezig. Tot een vervolgbijeenkomst kwam het daardoor niet.

Desondanks waagde Leiderdorp in 2020 een poging tot verdere samenwerking en liet onderzoeken wat een fusie met andere gemeenten voor gevolgen zou hebben. Onderzoeksbureau Berenschot concludeerde op basis van die vraag dat de samenwerking in de Leidse regio flink verbeterd kan worden, waarna wethouder Van Woudenberg de samenwerkingshandschoen oppakte. De Leidse burgemeester Henri Lenferink liet echter al snel weten 'geen gesprekken over te willen doen'.

Eén grote stad

Toch was het de Leidse gemeenteraad die het onderwerp deze week weer prominent op de agenda zette. Een meerderheid sprak de wens uit tot een 'bestuurlijke eenheid' in de regio. Dat zorgde in de andere gemeenteraden direct voor ophef, die lezen de wens uit Leiden als een opmaat naar fusie. 'Het leidt tot de nodige irritatie', zegt de VVD in Oegstgeest die 'excuses passend zou vinden'. Burgemeester Emile Jaensch reageerde daarop met de mededeling dat er 'geen druk van buitenaf is die op fusie aanstuurt' en dat 'iedere gemeente gaat over eigen bestuurlijke toekomst'.

'Wij zullen nooit, ik herhaal nooit, instemmen met fusie' - VVD Zoeterwoude

Het maakt in ieder geval duidelijk dat een fusie tot één grote stad zowel binnen als buiten Leiden veel emotie oproept bij raadsleden. Vanuit de buurgemeenten van Leiden zijn er zelfs politici die het woord niet willen uitspreken en het maar hebben over het 'f-woord'. 'Wij zullen nooit, ik herhaal nooit, instemmen met fusie', reageert de VVD uit Zoeterwoude. 'Er is nog veel wantrouwen', bevestigt ook het CDA in die gemeente.

Provincie wil niet dwingen, maar is wel voorstander

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, toonde zich meermaals voorstander van een ‘krachtige' Leidse regio. 'Als u er zelf niet uitkomt, dan helpen wij een handje', zei hij in 2019. Gevraagd naar die opmerking zegt hij nu dat dat handje nog niet geholpen hoeft te worden. 'Ik grijp alleen in als er grote problemen zijn, verder ligt het bij de gemeenten zelf. Maar ik blijf ze er wel aan herinneren.'

Hoewel hij keer op keer benadrukt dat hij het vanuit de provincie niet wil afdwingen, is Smit wel voorstander van een 'bestuurlijk sterke' Leidse regio. 'Zeker als ik kijk naar de belangen die er spelen en de relatie met de regio's Den Haag of Amsterdam.' Een fusie tot een Groot Leiden is volgens Smit niet de enige optie, maar hij hoopt wel dat de gemeenten over het onderwerp samenwerking 'zonder taboes' kunnen blijven spreken.

Geen doel, maar een middel

Een grote meerderheid van de Leidse gemeenteraad vindt fusie, gesteund door een enkele partij uit een omliggende gemeente, op termijn onvermijdelijk. Daarvoor worden met name 'het aanpakken van gezamenlijke uitdagingen', efficiëntie en de financiële positie van kleinere gemeenten als reden geven. Maar, zo wordt ook hier weer benadrukt: 'fusie moet geen doel zijn, maar een middel'.

Het CDA in Leiderdorp is een van de partijen die ook een onvermijdelijke fusie voorziet, maar de fractie denkt daarbij eerder aan een aantal kleinere gemeenten die samengaan dan aan een Groot Leiden. 'Leiden scoort laag op participatie, dus een stevige positie in de raad voor omliggende dorpen is essentieel. Zo voorkomen we dat we het pad volgen van de Leidse wijken die niet de binnenstad of het Bio Science Park zijn', zeggen de Leiderdorpse christendemocraten. 'Nu hebben inwoners hier nog contact met de wethouder of raadsleden.'

Referendum ongeschikt

De vraag die blijft hangen, is hoe het nu verder moet. Want hoewel nagenoeg alle fracties aangeven samenwerking tussen gemeenten belangrijk te vinden, krijgt de huidige vorm van diezelfde raadsleden maar net een voldoende. Een referendum uitschrijven om het dan maar aan de inwoners van de regio te vragen, zien slechts drie (kleine) lokale partijen zitten.

'De lokale identiteit wordt door politici gebruikt om politieke macht te verwerven' - SP Leiden

De overgrote meerderheid vindt dit onderwerp ongeschikt voor een referendum. 'Bij referenda regeert de onderbuik en dat komt de discussie over slagvaardige regionale samenwerking niet ten goede', aldus het CDA in Leiden. De Leidse SP ziet nog een andere beer op de weg: 'De lokale identiteit wordt door politici gebruikt om politieke macht te verwerven. Zolang dat succesvol is, heeft een referendum geen nut.'

Oproep Commissaris van de Koning: durf eerlijke verhaal te vertellen

Ook Commissaris van de Koning Jaap Smit wijst op de almaar overheersende onderbuikgevoelens. Hij ziet een ander geschikt moment om het over de regionale samenwerking te hebben: de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart. 'Durf het eerlijke verhaal te vertellen', zegt hij. 'Ik vraag van politici om niet alleen de sentimenten te bedienen die er leven, maar mensen ook mee te nemen in een vergezicht. Je moet niet alleen maar bang zijn voor mogelijk verlies zonder dat je ook de winst durft te bespreken.'

'Buurgemeenten: trek je beste pak of beste jurk aan en verleid Leiden om mee de dansvloer op te gaan' - Commissaris van de Koning Jaap Smit

Hoewel het opheffen van gemeentegrenzen geen populaire boodschap is, ziet Smit daarin wel een rol weggelegd voor de raadsleden. Daarbij kijkt hij vooral naar de buurgemeenten van Leiden. 'Ik kan niet ontkennen dat het de afgelopen tijd wat stil is geweest, daarom zeg ik tegen de buurgemeenten: trek je beste pak of beste jurk aan en verleid Leiden om mee de dansvloer op te gaan', aldus Smit, die weet dat Leidse raadsleden ongemotiveerd zijn achtergebleven na de vorige pogingen om het gesprek op gang te brengen. 'En tegen Leiden zeg ik: laat je verleiden, want dit gesprek moet doorgaan.'