Haagse wethouder Van Tongeren ziet af van omstreden bijbaan

De Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid) wordt toch geen commissaris bij Energie Beheer Nederland (EBN). Dat schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad.

De afgelopen week ontstond in de politiek veel kritiek op de wethouder nadat zij bekend maakte een betaalde bijbaan te willen accepteren bij EBN, een staatsbedrijf dat zich onder meer bezighoudt met het winnen van aardgas.

Diverse partijen vonden beide functies niet verenigbaar. 'Hoe kun je inwoners van Den Haag aanmoedigen om van het gas af te gaan en je tegelijkertijd inzetten voor een club die zich bezighoudt met gaswinning?', vroeg bijvoorbeeld SP-raadslid Lesley Arp zich af. En Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'Een wethouder die zich in Den Haag inzet om van het gas af te gaan, kan niet tegelijkertijd bij een bedrijf zitten dat verantwoordelijk is voor de gaswinning'. Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag voegde daaraan toe dat hij vindt dat de beoogde nevenfunctie van Van Tongeren tenminste de schijn van belangenverstrengeling wekte. 'Dat moeten we niet willen.'

Functie tegen het licht houden

Dinsdag liet de wethouder weten dat dat ze de functie tegen het licht zou laten houden. 'Ik wil geen twijfel laten bestaan over de verenigbaarheid van hoofd- en nevenfunctie. Daarom zal ik verzoeken om een toets te laten uitvoeren op de verenigbaarheid van deze nevenfunctie met de verantwoordelijkheden die ik heb uit hoofde van mijn wethouderschap', schreef zij toen aan de raad. Op basis van die toets zou ze besluiten of ze de functie wel of niet zou aanvaarden.

Maar ook daarmee nam een flink deel van de politiek nog geen genoegen, bleek woensdag tijdens een debat. Opnieuw klonk toen kritiek van vrijwel de gehele oppositie in de raad. De wethouder zelf toonde zich daarover toen nog verrast. ‘Mijn intuïtie heeft mij wellicht in de steek gelaten. Ik heb van tevoren niet goed ingeschat hoe diep en breed de kritiek zou zijn.’ Desondanks hield zij vast aan het idee om een toets te laten uitvoeren. Daarnaast bleef burgemeester Jan van Zanen haar verdedigen. 'Ze heeft het bij ons gemeld en we hebben er over gesproken. Het is volstrekt integer tot stand gekomen.'

Van gedachten veranderd

Inmiddels is de wethouder van gedachten veranderd, schrijft zij vrijdagmiddag aan de gemeenteraad. 'Het belang van de stad en de groene zaak staan voor mij bovenaan. Ik heb alle bijdragen van de politieke partijen nog een keer gewogen. Leden van de raad gaven aan dat ook met een positieve toetsing van een extern bureau deze combinatie niet wenselijk is. Ik wil graag het best mogelijke uitgangspunt om samen met de raad duurzaamheid en de energietransitie in onze stad verder vorm te geven.'

Daarom heeft zij vandaag nog eens overleg gehad met haar collega-wethouders en de burgemeester. En vervolgens EBN laten weten dat haar voornemen om toezichthouder te worden 'nu niet opportuun is'.