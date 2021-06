Testen voor Toegang in Den Haag niet makkelijk bereikbaar: 'Heb een half uur in de tram gezeten'

Er staat vrijdag om 11.00 uur al een lange rij bij de testlocatie aan De Werf in Den Haag. De jongeren verheugen zich om vrijdag, officieel om middernacht, eindelijk weer lekker te kunnen stappen. Een jonge vrouw zegt: 'Ik heb het echt gemist. Gewoon samenzijn met leeftijdsgenoten, los kunnen gaan in één ruimte. Ik ben heel blij.' Een jongeman vult aan: 'Het heeft meer dan een jaar geduurd, dus het is natuurlijk leuk dat het weer kan.' Een derde beaamt: 'Ik kan me het laatste feestje niet eens herinneren, dus het is wel weer tijd.'

Testlocatie De Werf ligt aan de rand van Den Haag bij de Escamplaan en is niet makkelijk te bereiken. 'Ik vind het wel een beetje ver, ik heb een half uur in de tram gezeten', klaagt een jongere. 'Het lijkt me logischer als je zo'n teststraat bij de stad doet.'

Blijft die testbereidheid net zo groot?

'Dat is zorgelijk', stelt Judith Oudshoorn, raadslid van de VVD. Ze wil dat er zo snel mogelijk een tweede locatie wordt gerealiseerd in Den Haag. Oudshoorn heeft hierover vragen aan het college gesteld. 'Het is belangrijk dat testen zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt, zodat er zo veel mogelijk mensen gebruik van maken. Onze ondernemers hebben een vliegende herstart meer dan nodig en daar hoort een goede en snel bereikbare testlocatie bij.'

Westwoord-eigenaar Vincent Marshall onderschrijft dat. 'Is die testbereidheid ook net zo groot op de wat langere termijn? Die eerste week of eerste twee weken zal dat best goed gaan. Maar ik denk als het op een gegeven moment regent of je moet dit elke week gaan ondernemen, dan is dat toch wel mijl op zeven.'

'Al moet ik naar Friesland'

Op dit moment hebben de jongeren de reistijd er wel voor over. 'Het is wel even rijden, maar hiervoor heb ik alles over. Al moet ik naar Friesland.' En dan verdwijnt het teststaafje in de neus.