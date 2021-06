Te weinig politie; festivals in Alphen en Gouda afgelast

Het Wet 'n Wild Beach Festival in Alphen aan den Rijn en Dansen op GOUDasfalt in Gouda gaan deze zomer niet door. Reden: de politie kan niet genoeg agenten leveren om de festivals in goede banen te leiden. Ook andere festivals merken de gevolgen van wat de politie 'capaciteitsgebrek' noemt.

De politie kan te weinig mensen op de been brengen, omdat agenten ook met vakantie moeten. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de organisatie het Wet 'n Wild Beach Festival (7 augustus) gevraagd de opzet zo aan te passen dat er minder agenten nodig zijn. Dan zou het festival kleiner moeten worden. Dat vond Wet 'n Wild niet haalbaar en daarom is het festival verplaatst naar 6 augustus 2022.

Ook andere evenementen hebben te maken de beperkte politiecapaciteit. Het festival Vrij&Blij in Alphen aan den Rijn en de Trekkertrek in Koudekerk aan den Rijn zijn gevraagd om na te denken over een alternatieve opzet. 'Onze intentie is dat het doorgaat, dat is ook de intentie van de gemeente', zegt organisator Sander Koppenhol van Vrij&Blij tegen mediapartner Studio Alphen.

'Politie tegemoet komen'

Koppenhol is optimistisch over het doorgaan van het Alphense festival op vrijdag 9 en zaterdag 10 juli. 'We gaan kijken op welke manier we de gemeente en vooral de politie tegemoet kunnen komen', legt Koppenhol uit. Bezoekers van het evenement verwacht hij niet teleur te hoeven stellen. Hij verwacht op korte termijn meer te kunnen zeggen.

Ook de organisatie van Trekkertrek zegt binnenkort weer met de gemeente in overleg te treden. De organisatie stelt voor om het avondprogramma na de Trekkertrek Familiedag op zaterdag 7 augustus in te korten, zodat het terrein om 0.00 uur leeg is. Organisator Mario Boere is wel teleurgesteld over het gebrek aan agenten: 'Ik kan er met m'n pet niet bij. We hebben juist alles uit de kast getrokken om ons programma goed neer te zetten en dan hoor je dit.'

Ook Dansen op GOUDasfalt gedupeerd

Door het tekort aan agenten kan ook 'Dansen op GOUDasfalt' in Gouda niet doorgaan. Dit zou worden gehouden op 23, 24 en 25 juli. Hier was bewust gekozen voor deze data omdat er al iets op de agenda stond, en er dus geen nieuw evenement zou bijkomen. Maar de reservering bleek niet goed verwerkt te zijn, zegt de organisatie, waardoor de politie toch onvoldoende mensen op de been kan brengen.