Fietsen op het water in Delft: 'Je kan wel 15 kilometer per uur halen'

De waterfiets werkt als een soort catamaran. 'Het is eigenlijk een soort hometrainer met twee sup-planken eronder. De beide planken worden van tevoren opgepompt en zorgen er dus voor dat de fiets stabiel op het water ligt', legt Nick aan mediapartner Omroep Delft uit. In die zin is het in de meest letterlijke zin een fiets. Het heeft trappers en zelfs een fietsstuur dat precies zo werkt als je verwacht van een fiets.

Waterfietsen Delft | Foto: Nick Posthumus

Nick begon in maart met zijn eigen bedrijf, waarmee hij zelf boottochten verzorgt. Hij was op zoek naar wat vernieuwing in de grachten van Delft en zocht naar een unieke manier om Delft op het water te laten zien. 'De andere plastic waterfietsen vond ik vooral ouderwets. Ik wilde wat nieuws en een beetje meer leven in Delft brengen. Toen kwamen we deze waterfietsen tegen, ze zouden 15 kilometer per uur kunnen halen. Vervolgens dachten we: we zijn gek als we dit niet doen', vertelt de jonge ondernemer.

Waterfietsen Delft | Foto: Nick Posthumus

