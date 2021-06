Barker wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden: 'Al best veel vlieguren gemaakt'

Fractievoorzitter Robert Barker van Partij voor de Dieren (PvdD) wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de kar trekken voor zijn partij. Hij wil lijsttrekker worden en is positief gestemd: 'Vijf zetels, daar zet ik op in. Maar we gaan sowieso groeien.' Groener, duurzamer en diervriendelijker. Dat is het ideaal van de partij voor de stad Den Haag.

De huidige fractievoorzitter van de PvdD zit sinds 2018 in de raad en hij vindt het logisch om nu ook lijsttrekker te worden. 'Het is denk ik goed dat je als lijsttrekker al actief bent geweest in de Haagse raad. Als fractievoorzitter heb je al hele lastige debatten gedaan. In Den Haag was het geen rustige tijd, dus je hebt best veel vlieguren gemaakt. En volgens mij is dat een goede school om vervolgens lijsttrekker te worden', vertelt Barker aan mediapartner Den Haag FM.

De afgelopen jaren waren 'intensief' in Den Haag. 'Intensiever omdat de bestuurscrisissen speelden en natuurlijk de vuurstapels.' Eind 2018 mondde een van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling uit tot een vonkenregen, het jaar erna gingen ze niet door omdat de bouwers niet aan de gemeentelijke eisen konden voldoen en in 2020 konden ze door de coronapandemie opnieuw niet doorgaan. Ook had Den Haag een bestuurlijke crisis te verduren met het vertrek van burgemeester Krikke, de verdenkingen van corruptie richting twee wethouders van Groep De Mos en het vallen van de coalitie. 'Al dat soort dingen speelden. Dit is voor een raadslid een van de zwaarste periodes geweest en voor de stad ook.'

Succes met de partij

Volgens Barker zijn er wel voldoende successen voor zijn partij waar hij trots op terugkijkt. Zo noemt hij het besluit dat Haagse ambtenaren voortaan de trein pakken voor dienstreizen in het buitenland in plaats van het vliegtuig en het duurzamere voedsel dat voortaan gegeten wordt op het Haagse stadhuis.

Barker zag sterke ambities op het klimaatneutraal worden van de stad in beide coalitieakkoorden. 'Uiteindelijk is daar niets van terechtgekomen, ondanks de ambities en het geld dat er voor is. En je hebt een wethouder nodig die ziet dat er iets moet veranderen. Ik vind dat dat te weinig gebeurt', zegt hij over het werk van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). 'Er zijn genoeg zaken waar we het duurzamer en groener hadden willen hebben. Er is weinig vooruitgang in duurzaamheid en ik zie dat er steeds in het groen wordt gebouwd, ook in de ecologische zone. Dat is bij uitstek een gebied voor dieren. Dat had ik graag anders gezien.'

Persoonlijke campagne

Of Barker daadwerkelijk de lijst zal aanvoeren tijdens de verkiezingen wordt in oktober duidelijk. Het liefst gaat Barker met het huidige team, met raadslid Robin Smit en fractiemedewerker Leonie Gerritsen, door. 'Volgens mij hebben we nu een goed team, daar wil ik mee doorgaan. Uiteindelijk gaat de selectiecommissie daarover en volgt er een voordracht. Dan blijkt of ik op één zal staan.'

Hoewel de wens er is, is hij niet van plan een persoonlijke campagne te voeren. 'De campagne begint in november of december. Dan gaan we ons inzetten voor die vijf zetels.'

