Politie maakt 'flinke vorderingen' in moordonderzoek 'Indiaan': 'De oplossing ligt onder onze neus'

De ontwikkelingen komen voort uit een podcastserie van de politie en Opsporing Verzocht. Die werd gemaakt in een poging de zaak uit het slop te trekken. Ook was er meerdere keren aandacht voor de zaak in Team West. 'We zien dat mensen in 1999 best terughoudend waren in het verklaren', legt Ramon in de meest recente aflevering van de podcast uit. 'En we zien nu dat we 22 jaar verder zijn en dat we daar toch vrijer in worden. En dat ze ook zoiets hebben van: het wordt nu toch wel tijd om een keer te vertellen wat ik eigenlijk heb geweten en 22 jaar geleden nog niet durfde te vertellen.'

De 47-jarige Hans, beter bekend als de 'Indiaan', vertrok op 10 juni 1999 in de avond naar een afspraak. Vlak ervoor, rond 21.00 uur, werd hij gebeld en hij vertelde zijn vrouw Kitty dat hij hoopte weer veilig thuis te komen. Hans nam normaal gesproken altijd een wapen mee, maar deze keer niet. Hij had het uitgeleend. Een dag later, op vrijdag 11 juni, vond een politieman in zijn vrije tijd een lichaam op een afgelegen parkeerplaats tussen Alphen aan den Rijn en Aarlanderveen. Het bleek Hans te zijn, die vermoedelijk van dichtbij was neergeschoten. Zijn auto brandde uit in Leiderdorp.

Op deze parkeerplaats werd het lichaam van Hans gevonden | Foto: John van der Tol

Eerder zei de politie al te denken dat de 'Indiaan' bewust is weggelokt om hem te vermoorden. Vermoedelijk diende een vriend van Hans als lokaas, zodat hij het ook wel aandurfde om zonder wapen op te draven. Deze man, ook uit Leiden, overleed in maart van dit jaar aan een hartaanval. Hij heeft nog wel een uitgebreide verklaring bij de politie afgelegd en ook zijn huis is doorzocht.

De 'Indiaan' was de avond voor zijn dood nog levend gezien, samen met deze - inmiddels overleden - man, vertelde Ramon van de politie. 'Er is gezien dat zij samen met de auto van Hans vertrokken bij het huis van deze vriend. Maar voordat zij echt wegreden hebben ze nog een tijdje met elkaar zitten praten. Hoe lang dat heeft geduurd, weten we niet. Maar het was na 21.00 uur die avond.' Na dat allesbeslissende telefoontje dus. Het coldcaseteam zette eerder al vraagtekens bij de rol van de Leidse vriend. Want nadat Hans dood werd gevonden, was hij twee dagen volledig onvindbaar.

Meerdere namen genoemd

Terug naar het onderzoek nu: volgens tactisch coördinator Ramon zijn er tipgevers die zeggen te weten wie de moord heeft gepleegd. 'Er zijn mensen die gewoon concreet man en paard noemen. En de namen die tot nu toe genoemd zijn passen allemaal in de mogelijke scenario’s die wij op dit moment onderzoeken.' En dat zijn er meerdere.

Moest Hans dood vanwege de illegale lotto waar hij zich mee bezighield? Was het wraak nadat hij eerder probeerde een van zijn ex-zwagers te liquideren vanwege ruzie om diezelfde lotto? Ging het om de handel in sigaretten? Of had het te maken met een mislukte deal rond een drugslijn, die de 'Indiaan' met zijn Leidse vriend en een Engelsman wilde opzetten? Het kan zélfs zo zijn dat meerdere scenario's door elkaar zijn gaan lopen, stelt Ramon.

De Rover die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de moord | Foto: Politie

Ruim twee maanden geleden besteedde de politie aandacht aan een opvallende bruine Rover, die een dag nadat het lichaam van Hans werd gevonden is aangeboden aan een autosloperij. Agenten konden de wagen nog net op tijd in beslag nemen. En dat is maar goed ook, denkt de politie, want er zijn sporen in aangetroffen die misschien wel heel interessant kunnen zijn.

'Wij vragen ons nu vooral af: kunnen wij een forensische relatie leggen tussen de Rover en dit delict', legt forensisch coördinator Ruben uit. De Rover is bijvoorbeeld nog niet eerder onderzocht op schotresten. 'Destijds zijn alle zittingen met folies afgeplakt. Die folies kunnen we nu onderzoeken op de aanwezigheid van schotresten. Het kan maar net zo zijn dat daar iemand is ingestapt die schotresten op z'n kleding had. En dat die achtergelaten zijn op die bekleding. Of misschien is er wel een vuurwapen op een stoel neergelegd. Dat kan ook sporen achterlaten.'

We kunnen misschien wel een relatie leggen met mensen die fysiek contact met Hans hadden - forensisch coördinator Ruben

Ook interessant: de personen die de politie mogelijk op het oog heeft staan allemaal in de dna-databank van het NFI, legt Ruben in de podcast van AVROTROS uit. 'Hans bevond zich in een milieu met mensen uit het criminele circuit. Dat zijn personen waarvan het overgrote deel bekend is in de databank. Dat geeft ons de kans om gericht te vergelijken met personen die dus in aanmerking komen voor deze moord.' Dat is 'gewoon winst', zo omschrijft hij het.

Ook sporen die op het lichaam van Hans of op zijn kleding zijn gevonden, worden tegen het licht gehouden. 'Want met de dna-technieken van vandaag de dag kunnen we daar veel meer mee. En dan kunnen we misschien wel een relatie leggen met mensen die fysiek contact hadden met Hans, ten tijde van het delict.'

Anoniem verklaren

Toch is de zaak nog altijd niet opgelost. En het onderzoek kan nog zeker wel maanden gaan duren. In de tussentijd kunnen mensen die wél willen praten, maar tóch anoniem willen blijven, zich melden bij het Team Bijzondere Getuigen van de politie. 'Als iemand op naam wil verklaren is dat altijd het beste, dat heeft ook de meeste bewijskracht in de rechtszaal', zegt de teamleider van dat team. 'Maar er kunnen natuurlijk ook heel goede redenen zijn om het niet op naam te willen doen.'

Voor die mensen is er een speciaal telefoonnummer, waarbij ze rechtstreeks iemand van het team aan de lijn krijgen. 'Dan gaan we in gesprek en de verklaring op papier zetten. En dat komt dan op een dusdanige manier op papier dat de anonimiteit van de getuige gewaarborgd blijft.' Dat Team Bijzondere Getuigen is te bereiken via 06-26108980.

Ik heb nog steeds goede hoop dat we deze zaak gaan oplossen - tactisch coördinator Ramon

Of de zaak wordt opgelost? Tactisch coördinator Ramon heeft er nog steeds vertrouwen in. 'Het blijkt wel dat deze zaak vrij gecompliceerd ligt. Maar dat neemt niet weg dat wij nog steeds flinke vorderingen aan het maken zijn en dat er nog veel mogelijkheden open liggen. Ik heb nog steeds goede hoop dat we deze zaak gaan oplossen. De oplossing ligt echt onder onze neus.'

Er lag al een tijdje een beloning klaar van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot een doorbraak in de zaak. De hoofdofficier van justitie heeft dat bedrag een paar maanden geleden verhoogd naar 30.000 euro.

Ook Kitty houdt hoop

Voor Kitty, de vrouw van Hans, is het een spannende en roerige tijd. 'Er borrelt een soort vulkaangevoel van binnen', legt ze uit. 'Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren als het dan tóch opgelost gaat worden.'

Kitty en Hans, halverwege de jaren 90 | Privéfoto

Ze denkt dat het een scenario lijkt te worden waar ze al langer aan dacht. 'Een langslepende vete, maar in opdracht uitgevoerd', vertelt ze. 'De politie zegt rekening te houden met meerdere scenario's, maar uiteindelijk heeft het één ook weer met het ander te maken, denk ik.'

Dat er meerdere namen zijn genoemd van mensen die de politie ook al op het oog had, stemt Kitty positief. 'Het zullen uiteindelijk ook meerdere namen gaan worden', voorspelt ze. 'Ik hoop dat iedereen met informatie nu gaat praten. Al doen ze het anoniem als ze zich niet veilig voelen. Het is tijd voor gerechtigheid.'

Met weduwe Kitty gingen we in 2017 terug naar de plek waar Hans werd gevonden:

