Slachtoffer WhatsApp-fraude betaalt 'zoon' met gelijke munt terug

Er is al heel vaak voor gewaarschuwd: oplichters die je via WhatApp geld proberen af te troggelen. Een vrouw uit Maasland werd daar zaterdagmiddag ook het slachtoffer van. Tóch had ze al snel door dat ze was opgelicht en ze besloot de oplichter op creatieve wijze terug te pakken en in de val te lokken.

Het slachtoffer kreeg zaterdag een in oplichtersland vaak gebruikt berichtje, meldt mediapartner WOS. 'Ik ben je zoon, heb een nieuw telefoonnummer en heb dringend geld nodig.' De vrouw trapte in de truc en maakte duizend euro over. Het duurde niet lang voor ze doorhad dat ze op slinkse wijze was bestolen en dat de politie haar niet kon helpen.

Dus trok ze zelf de stoute schoenen aan. Ze appte haar 'zoon', de oplichter dus, dat ze nog 2000 euro cash voor hem had. Omdat de vrouw zogenaamd zelf even weg moest, zou ze het geld in de schuur neerleggen en de deur open laten staan. Het was alleen nog maar wachten tot haar 'slachtoffer' zou toehappen.

Enkeltje politiebureau

En dat deed hij. Een uurtje later reed de man de straat in om vervolgens naar de schuur van zijn denkbeeldige moeder te lopen. Daar werd hij getrakteerd op wat opgetrommelde buurtbewoners die hem staande hielden. De politie werd gebeld en de verdachte kreeg een enkeltje politiebureau.

