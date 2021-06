Kroeg open tot in de kleine uurtjes: 'Zalig dat het weer mag'

Kroegbaas Lizette Oudijk heeft flink uitgepakt op de eerste avond dat ze niet meer om 22:00 uur de deuren hoeft te sluiten. 'Ik heb een zanger geregeld en we gaan er echt een feest van maken.' De handjes gaan in de lucht in het bruin café in de binnenstad van Gouda. 'Het kan 4:00 uur worden, het kan 6:00 uur worden, we gaan door totdat ik mijn bedje in wil,' zegt Oudijk lachend. 'Het is een zaligheid, niet meer op je klokje kijken.'

Feest in Cafeetje Heeeurlijk I Foto: Omroep West

Oudijk heeft ervoor gekozen om te werken met toegangstesten, zodat ze onbeperkt gasten mag toelaten. 'Het is wel lastig,' zegt Oudijk. 'We moeten scannen aan de deur of je gevaccineerd of getest bent. Dan mag je naar binnen. Maar dan mag je ook helemaal uit je dak gaan zoals je dat gewend bent. En ik hoef geen politieagent te spelen.'

Lekker aan elkaar friemelen

Het was voor de Goudse kroegbazin een lastige keuze. 'Ik heb er nachten van wakker gelegen, hoe ik het in godsnaam zou gaan doen. Of ik mag twintig mensen naar binnen halen en dan zijn ze verplicht om op hun plek te blijven zitten. Dat gaat goed totdat er een borreltje teveel in zit, dan willen we dansen en zingen. Dus dan maar de slechtste optie: testen. Dan mag je gewoon alles, lekker aan elkaar friemelen, wat je wil.'

De meeste gasten reageren positief. 'Ik vind het fijn en veilig. Ik ben zelf ingeënt, Lizette heeft het goed geregeld. Op deze manier durf ik met een gerust hart een drankje te drinken', zegt een vrouw aan de bar. Een paar meter verderop staat een dame te dansen. 'Het is geweldig, als vanouds, echt top. Ik heb geen moeite met de regels. Het is eigenlijk alleen maar beter, want je moet wel voorzichtig blijven.'

'Ik test niet'

Op het terras zit een man die minder blij is met de toegangstest. 'Ik test niet en ik laat me ook niet vaccineren, dan blijf ik wel buiten.' Dat het na 22:00 uur is en hij nog niet naar huis hoeft, vindt hij wel fijn. 'Ik heb de gezelligheid gemist. Dit is stukken beter dan een mondkapje op en vroeg naar huis.'

LEES OOK: Nederland gaat van het slot: wordt er extra gehandhaafd met de versoepelingen?